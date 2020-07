William Parra, el exjugador del Medellín que se hace sentir en el fútbol de Moldavia

William Parra es un volante colombiano, de 25 años, que juega en el Sheriff Tiraspol de la Liga de Moldavia; competición que recién empieza, pero en la que el colombiano se está volviendo figura.

Justamente, Parra Sinisterra, en el juego del fin de semana pasado se reportó con un gol en el 6-0 de su equipo frente a Codru Lozoba, por la tercera fecha del torneo en el país de Europa oriental.

Sobre su momento en la exótica liga, habló con GolCaracol.com desde Tiráspol, ciudad en la que su club hace las veces de local y tiene amplia fanaticada.

¿Cómo se dio su llegada al fútbol de Moldavia?

“Yo en el 2019 jugué en Finlandia, en el Helsinki, pero por motivos de dinero no se pudo dar la compra por parte del club. Regresé a Medellín y me salió esta oportunidad. Averigüé en Google cómo era el tema acá y me vine para ir cosechando hacia el futuro. Unos empresarios fueron los que me ofrecieron venir acá”.

¿Qué pensó cuando le ofrecieron la Liga de Moldavia?

“Yo lo primero que pensé fue en mi hijo, que apenas tiene un año. Cuando yo me vine a Finlandia, el bebé apenas tenía un mes; la decisión no fue fácil, pero al final pensé con cabeza fría y creo que fue de las cosas lindas que pude haber hecho, ahora él está bien y yo estoy pasando por un buen momento”.

¿Cómo afrontó su llegada a Moldavia, cuando apenas empezaba la pandemia?

“Yo llegué en enero, empecé a hacer pretemporada y en medio de los entrenamientos sucedió esto. Hubo la para preciso antes de que empezara el torneo. Yo estoy solo acá y la verdad esto es muy duro; si uno no está mentalmente fuerte, uno puede decaer, por el tema de la soledad, además que esto está bien lejos de Colombia. Gracias a Dios está mi compañero colombiano Frank Castañeda y acá los dos nos ayudamos mucho”.

¿Cómo va la pandemia allá?

“Acá ya se vive muy diferente porque han tenido mucho control, cuando empezó todo, de una vez cerraron los aeropuertos; eso sirvió mucho. Sí hubo contagiados, pero hubo muy pocos. Acá ya salen normal, con tapabocas, pero en la calle casi todo es bajo la nueva normalidad”.

¿Qué tal le ha parecido el nivel del fútbol allá?

“Es bueno. Es muy físico, es bastante agresivo. Con lo poco que he vivido me he dado cuenta que es competitivo. La idea es hacer las cosas bien para ir a ligas de más renombre”.

¿Cómo hace para entender las instrucciones del técnico?

“Bueno, primero hay que decir que están muy contentos conmigo acá. Y sobre el idioma, nulo, nulo, nulo, porque es ruso; solo entiendo con el inglés, que es universal y pude practicar en la cuarentena. Solo hablo con tres compañeros que hablan español y con un brasileño”.