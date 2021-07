William Tesillo brilla con luz propia en el fútbol de México: fue convocado al 'All Star'

William Tesillo se ha convertido en uno de los jugadores más regulares de todo el fútbol mexicano, y así lo han expresado en los premios que otorga la organización de la Liga de México.

Si bien, el defensor de la Selección Colombia no fue nombrado el mejor defensor del torneo, si fue uno de los candidatos a quedarse con dicha distinción. No obstante, le alcanzó para ser convocado al 'All Star', equipo de las estrellas, que se enfrentará a los mejores jugadores de la MLS, el próximo 25 de Agosto.

William Tesillo fue el único colombiano que apareció en la convocatoria de las estrellas, en la cual además recibió el llamado como defensor, y no como lateral, según el video publicado por la cuenta oficial de la Liga mexicana.

Uno de los grandes ausentes fue Camilo Vargas, quien a pesar de haber sido uno de los porteros con mejor rendimiento en la temporada pasada, no le alcanzó para ser uno de los tres porteros llamados, estos fueron: Jesús Corona, Alfredo Talavera y Guillermo Ochoa.

Y con ustedes... 😎



¡Uno de los momentos más esperados!



Tenemos listo el equipo de la #LigaBBVAMX que enfrentará al #MLSAllStar.



¡PODERÍO PURO! 🔝 pic.twitter.com/zeWNW7GVs8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 18, 2021