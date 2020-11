William Tesillo, ¿central o lateral?: “No soy ni Messi, ni Cristiano para decir dónde quiero jugar”

Este martes, William Tesillo habló con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y se refirió a su momento en el balompié mexicano y si está o no para ser tenido en cuenta con la Selección Colombia, para la tercera y cuarta fecha de Eliminatorias, contra Uruguay y Ecuador, respectivamente.

Un buen presente es por el que pasa el defensor nacional, quien en charla aseguró que se siente cómodo jugando de zaguero central o marcador de punta por sector izquierdo.

* Bloqueo para ser convocado a la Selección Colombia

“No sé aun si estoy bloqueado. Eso se puede dar o no”.

Jorge Artigas y su salida del Cúcuta: "Hoy la balanza se vuelca más a volver con nuestras familias"

* Posición con la Selección Colombia

Publicidad

“No lo he tocado con ninguno, pero acá he jugado la mayoría de partidos de central, en algunos partidos he jugado de lateral, depende como vaya el partido. Pero como lo he dicho, los que estuvieron en las fechas pasadas de Eliminatorias lo hicieron muy bien y se consiguieron los cuatro puntos Siendo un hincha más de lo que están, sigo apoyando desde afuera”.

* Oportunidad como lateral en León

“Es muy complicado que me den la oportunidad porque yo lo diga, el profe arma acá a su equipo y me pone donde necesita, no soy quién para decir dónde quiero jugar, yo no soy Messi, ni Cristiano Ronaldo para ser indispensable en el equipo. Donde me pongan siempre voy a intentar hacer las cosas bien”.

* Lateral o central

“La verdad anteriormente de central, he jugado la mayor parte de mi carrera ahí. Acá en México me tocó jugar todo un campeonato de lateral, me gusta, no tengo una preferida. Muchas veces acá me han probado de lateral y lo hago de la mejor manera, en la que me pongan, no tengo una preferencia por ninguno”.

* Rumores de transferencia

Publicidad

“La única opción que estaba así era la de Boca, no se llegó a ningún acuerdo y por eso renové por cuatro años, con León; estoy feliz acá. Pero el contrato siempre es algo firmado, si hay algún equipo interesado vendrá acá a que firmemos. Si la oferta es buena para las partes, el club lo mirará acá”.

Eliminatorias sudamericanas: La Conmebol hizo un pronunciamiento sobre la tercera y cuarta fecha

* Jugador colombiano de mejor presente en México

“La verdad, Yairo Moreno estaba en un buen nivel, puedo decir que él, se lesionó, pero él era uno de los mejores colombianos acá en el fútbol mexicano. A Camilo Vargas le ha ido muy bien, al equipo no tanto, pero él es uno de los altos niveles en su equipo, siempre atajando penales, desde que llegó ha demostrado su jerarquía y viene muy bien. El equipo no le ayuda mucho”.

* La bueno del fútbol mexicano para los colombianos

“Sí, para ambas partes es bueno. El futbol es muy exigente. La parte económica es muy buena son equipos serios y responsables. En la parte deportiva y económica es bueno”.