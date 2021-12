William Tesillo sufrió comentarios racistas por parte de un periodista mexicano

En el reciente partido de León contra Tigres, William Tesillo fue víctima de comentarios racistas por parte de un periodista de México, algo que causó tristeza e indignación en el jugador colombiano.

Este viernes, luego de que se viralizara las palabras racistas del comunicador, quien dijo en la transmisión del partido que "los moretones no se le van a ver, pero ya debe tener muchos en el cuerpo”, las críticas no tardaron en llegar contra el comentarista Raúl Pérez.

Aunque el periodista pidió disculpas, Tesillo utilizó sus redes sociales para dejar un comunicado sobre lo ocurrido, y claro que expresó su inconformismo con lo sucedido.

“Un comentario muy imprudente y sin sentido, hecho por el Sr. Raúl Pérez durante la transmisión del partido Tigres vs. León, lastimó a mi familia, a todas las personas que me apoyan, que me quieren y a muchas personas más”, escribió el futbolista colombiano.

Eso sí, Tesillo dejó claro que “aunque agradezco y acepto las disculpas ofrecidas, no puedo, ni debo quedarme callado”.