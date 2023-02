William Tesillo y la grave lesión con León, que lo dejaría por dos meses fuera de las canchas

El jugador colombiano William Tesillo , quien tantas veces sonó para Boca Juniors de Argentina , ahora iniciará un largo proceso de recuperación después de sufrir una grave lesión en el tobillo.

El pasado 22 de enero, el club León se enfrentó a Pumas por la tercera jornada de la Liga MX del fútbol mexicano en un encuentro lleno de goles y poderío ofensivo por parte de los locales que vencieron 4-1 a los dirigidos por Nicolás Larcamón.

Sin embargo, aparte de la caída uno de los hechos que más genera preocupación en ‘La Fiera’ es la lesión que sufrió William Tesillo en aquel encuentro, en el que salió con alguna molestia en su tobillo izquierdo.

Tan grande fue el impacto de la ausencia del colombiano, que para la jornada pasada contra Toluca, el estratega del León cambió la alineación en materia defensiva de una línea de 5 a una de 4. Aquel encuentro, los dirigidos por Larcamón igualaron a ceros.

Según lo hizo saber el portal digital ‘Cancha Política’, “la lesión en el tobillo sufrida en ese juego tiene como tiempo estimado de recuperación, de acuerdo a especialistas, de cerca de dos meses”.

Hasta el momento León no ha sacado ningún parte oficial acerca de la lesión, ni tampoco un comunicado referente al tema, solo una declaración del entrenador diciendo que esperaban los resultados para saber si podían contar o no con Tesillo, hecho que no ha sucedido porque como se manifestó anteriormente, en la jornada pasado primó su ausencia.

Toda la semana del 23 al 28 de enero, William, capitán del León, no estuvo presente en las prácticas del equipo y tampoco realizó el viaje a Toluca, informó el medio, agregando que el defensor se lesionó el torneo pasado justo a los 15 minutos de la primera parte de la jornada 1 ante el equipo del Atlético San Luis y se perdió la mayoría del torneo recuperándose de dicha lesión por espacio de dos meses.

Lo único cierto es que por pedido del entrenador se esperaba que el central de 32 años no se moviera de México, siendo una de las fichas claves en la columna vertebral de ‘La Fiera’ para este 2023, de todas maneras, esta grave lesión cambiaría los planes.