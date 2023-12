William Tesillo y Stiven Barreiro ya cuentan las horas para su debut en el Mundial de Clubes 2023

Aunque tiene una larga historia de 79 años, el Club León de México ha vivido en los meses recientes sus mejores momentos en el plano internacional, y este año jugará, como representante de la Concacaf, el Mundial de Clubes de la FIFA de Arabia Saudita-2023. William Tesillo y Stiven Barreiro, los principales protagonistas.

Fundado el 20 de agosto de 1944, el León presume de ser el primer 'Campeonísimo' en la era profesional del fútbol mexicano por haber ganado la Liga y la Copa en la misma temporada, la 1948-1949.

En su palmarés local, 'La Fiera' ostenta ocho títulos de Liga, cinco de Copa y cinco de Campeón de Campeones.

Fuera de México, fue hasta 2023 cuando se adjudicó su primer título internacional oficial: la Liga de Campeones de la Concacaf tras vencer en la final a Los Angeles FC, de Estados Unidos. En 2021 ganó la Leagues Cup, pero entonces ese torneo no tenía carácter de oficial.

El León será el noveno equipo mexicano que representará a la Concacaf en el Mundial de Clubes de la FIFA, después de Necaxa (1 vez), América (3), Pachuca (4), Atlante (1), Monterrey (5), Cruz Azul (1), Guadalajara (1) y Tigres (1).

Stiven Barreiro en acción con León - Foto: AFP

- Plantilla competitiva en México -

Avecindada en el estado de Guanajuato (centro de México), específicamente en León, ciudad famosa por la industria del zapato y artículos de cuero, 'La Fiera' también ha tenido capítulos negros en su historia: dos descensos.

En 2012 logró su regreso más reciente a la primera división con el respaldo del Grupo Pachuca, que había comprado al club a finales de 2011.

Con el impulso económico del Grupo Pachuca, el León se ha afianzado como franquicia en primera división con plantillas competitivas que no llegan a ser las más caras; actualmente tiene -de acuerdo con el portal Transfermarkt- la novena nómina mejor valuada del fútbol mexicano entre 18 equipos.

En su plantel, con un valor estimado de 41,7 millones de dólares, el León cuenta entre sus principales figuras al volante ecuatoriano Ángel Mena y al delantero uruguayo Federico Viñas, el goleador del equipo.

El elemento más experimentado es Rodolfo Cota, portero de 36 años que ha estado presente en tres Mundiales de Clubes con el Pachuca, pero como suplente del colombiano Miguel Calero.

"Me ha tocado ir a tres Mundiales, desafortunadamente no tuve participación porque tenía a un compañero de mucha experiencia en la portería", comentó Cota antes del viaje a Arabia Saudita. "Hay que disfrutar el torneo porque no sabes si vas a volver".

León asistirá al Mundial de Clubes con sus mejores elementos, sin bajas. En su lista de 23 jugadores, 14 son mexicanos, tres colombianos, dos argentinos, dos uruguayos, un ecuatoriano y un español.

William Tesillo, jugador de León. Getty Images

- Guardiola los motiva -

A lo largo de su historia, el León ha sido -casi siempre- reconocido como un equipo aguerrido y ofensivo, cualidades que coinciden con el estilo que profesa el argentino Nicolás Larcamón, su entrenador desde noviembre de 2022.

De cara a la participación en el Mundial de Clubes, en declaraciones para la televisión mexicana Larcamón expresó su deseo de vencer en su partido de presentación al Urawa Red Diamonds, de Japón, para avanzar a semifinales y encontrarse con Pep Guardiola, director técnico del Manchester City.

"Ningún equipo juega como los equipos de Guardiola", apuntó Larcamón y detalló que "en lo personal sería una oportunidad y un sueño cumplido enfrentar al mejor entrenador de todos los tiempos, pero me ilusiona mucho más lo colectivo".

Pep Guaridola regañando a Erling Haaland, en el encuentro frente a Burneluy por Premier League. Foto: AFP.

El León viajó a Arabia Saudita para jugar el Mundial luego de ser eliminado en los cuartos de final del torneo Apertura-2023 del fútbol mexicano.