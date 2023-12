Wilmar Barrios confesó el equipo en el que le gustaría jugar en Colombia y habló de la Selección

Wilmar Barrios es uno de los futbolistas colombianos que siempre trata de dejar el nombre de nuestro país en lo más alto en el balompié internacional. El volante cartagenero por estos días disfruta de un periodo de vacaciones y mientras se relaja en compañía de sus seres queridos y amigos más cercanos, dejó en el aire unas declaraciones que han dado de qué hablar.

El futbolista del Zenit de la Premier League de Rusia tuvo una charla con el creador de contenido, 'Polibamba' y allí hablaron de distintos temas, entre ellos salió a la luz el equipo en el que le gustaría jugar en el fútbol colombiano si de da un posible retorno al balompié local en el futuro. De otro lado, también se refirió a la Selección Colombia y de su anhelo de volver a portar la amarilla.

¿Qué dijo Wilmar Barrios sobre el club en el que le gustaría jugar en el FPC?

La repuesta del exjugador de Boca Juniors , de Argentina, al 'influencer' sorprendió a más de uno ya que muchos de los internautas se imaginaron o esperaron que Wilmar Barrios se decantara por el Deportes Tolima, escuadra con la que brilló y tuvo la oportunidad de lanzarlo al 'estrellato' al fútbol del exterior.

Wilmar Barrios, jugador de la Selección Colombia en un partido contra Uruguay AFP

Publicidad

El oriundo de Cartagena de Indias confesó que dicho club siempre ha sido ese anhelo que ha tenido desde que era pequeño. Eso sí, también pronunció otro equipo al que no dudaría en decirle que no, que no le es indiferente.

"Nacional, que es un sueño de niño, y el otro es Junior”, manifestó Barrios al creador de contenido 'Polibamba'.

Aquí las declaraciones de Wilmar Barrios:

Publicidad

Wilmar Barrios y su deseo de jugar en algún momento para Atlético Nacional. “Es el sueño de Niño”, dice el jugador del Zenit. pic.twitter.com/YV14fFq2In — Juan Andrés Pineda (@juanpinedar27) December 26, 2023

Así las cosas, Barrios dejó a más de un hincha del Tolima sorprendido por su confesión sobre que le gustaría jugar algún día con Atlético Nacional o con el Junior de Barranquilla . Recordemos que en el fútbol colombiano, el cartagenero sólo ha vestido la camiseta del 'vinotinto y oro'. Del equipo de la ciudad de Ibagué partió con rumbo a Boca Juniors y en la actualidad milita en el Zenit de Rusia.

Otras de las declaraciones que llamaron la atención de Wilmar Barrios fue que su sueño frustrado fue no poder levantar la Copa Libertadores con Boca Juniors, equipo que perdió la final en 2018 contra River Plate en el estadio Santiago Bernabéu.

Publicidad

El tema Selección Colombia

Por su parte, Barrios también hizo un balance del 2023 y de su anhelo de volver a estar con la Selección Colombia, que de la mano de Néstor Lorenzo está invicta en las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial del 2026.

"Contento porque se terminó un año positivo, dentro de todo, se hicieron buenos partidos, buenas victorias. Se pudo aportar como se pudo. Ahora mismo descansar, y pensar en lo que será el año que viene, que será duro a nivel de club y de Selección. Uno siempre quiere estar en la Selección, es algo que uno vislumbra cada día, y lo importante es estar tranquilo, hacer las cosas bien en el club, y aprovechar la oportunidad cuando se dé nuevamente. Hay que seguir trabajando, esto se trata de trabajo, y de estar preparado", manifestó el centrocampista en una entrevista con 'Primer Tiempo'.