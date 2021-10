Wilmar Barrios está ‘amañado’ en Rusia: extendió su contrato hasta la temporada 2025/26

Wilmar Barrios está satisfecho con el lugar que encontró en Rusia, tanto en lo deportivo, como en su vida cotidiana. Por esto, no dudó en firmar más años de contrato con el Zenit.

Este martes, el club ruso informó que el mediocampista cartagenero extendió su vínculo con la institución, hasta la temporada 2025/26.

“No presto atención a los rumores y siempre he estado concentrado al 100% en el Zenit. Mis principales objetivos son dar lo mejor de mí en cada partido y ayudar al equipo. No dudé ni un segundo antes de firmar el nuevo contrato, porque quiero quedarme en el Zenit y seguir yendo a por los mayores trofeos que pueda, y seguir ganando campeonatos durante muchos años más para subir al club en lo más alto”, afirmó de entrada Barrios a los medios oficiales.

Además, contó que su esposa y su hija están, al igual que él, muy felices en San Petersburgo, por lo que también eso influyó en su decisión.

“Mi familia y yo estamos muy felices en esta ciudad, mi hija y mi mujer se han adaptado al clima y están contentas. Esto me ayuda mucho a dar lo mejor de mí en lo deportivo para el equipo. También me gustaría agradecer a los aficionados del Zenit el increíble apoyo y el cariño que me han mostrado desde el primer día”, finalizó.