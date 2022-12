Wilmar Barrios habló de todo: Boca Juniors, Riquelme y sus compatriotas Villa y Campuzano

El mediocapista del Zenit, de Rusia, no se guardó nada en una entrevista que le concedió este domingo a un reconocido peridista argentino de la cadena ‘Fox’.

Wilmar Barrios se fue de Boca después de la recordada final de la Copa Libertadores 2018 frente a River Plate, en Madrid, que terminó 3–1 a favor del equipo ‘millonario’.

Depsués de un año y unos meses de su marcha a Rusia para jugar con el Zenit, Barrios no había hablado sobre su periplo en Boca, sin embargo, este domingo decidió hacerlo y no se guardó nada.

Empezó hablando de los rumores que, en su momento, indicaban que no quería jugar y se inventaba molestias para no ser parte del once inicial.

En ese punto, le apuntó a Guillermo Barros Schelotto, entonces DT del equipo argentino, y su cuerpo técnico, de quienes esperó un poco más de respaldo hacía afuera.

"No sé si lo que me faltó fue más respaldo de Guillermo y del CT. Me fastidié cuando se empezaron a decir cosas de mí, cuando se empezaron a inventar cosas. Faltó que, como cabeza del grupo, de pronto lo hicieran para afuera, porque ellos sabían realmente lo que estaba pasando", aseguró Barrios, en declaraciones al periodista Federico Bulos y que fueron recogidas por el diario ‘Olé’.

"En este deporte podés tener muchas cosas buenas y tal vez por un solo error te pueden crucificar. Creo que en el último tramo en Boca me ha sucedido eso. Durante el tiempo que estuve siempre mantuve un rendimiento parejo", agregó.

Al ser consultado por la presencia en el club de Juan Román Riquelme, quien ahora oficia como vicepresidente, el futbolista manifestó que "no lamento no poder estar ahora con la dirigencia nueva y Román porque creo que con la anterior dirigencia y CT también se hicieron cosas importantes. Siempre lo quise conocer, no se dio la oportunidad".

Por último, el cartagenero se refirió a sus compatriotas Sebastián Villa y Jorman Campuzano, quienes se consagraron recientemente como campeones de la Superliga Argentina con Boca Juniors.

"Las condiciones Villa las tiene, por eso fue visto y escogido para ir a Boca. Simplemente creo que le hace falta trabajo para fortalecer en las cosas que por ahí le están haciendo falta para llegar al mejor nivel, yo creo que va a ser mucho más jugador y mucho más importante para Boca porque tiene unas condiciones increíbles, este último torneo ha explotado", dijo.

Y luego el turno fue para referirse a Campuzano. "Estoy muy contento por lo que viene haciendo, lo tiene merecido. Cuando fue a la selección tuve la oportunidad de hablar un poco con él. En ese momento estaba un poco bajoneado porque no le tocaba jugar. Le dije que se quedara tranquilo, que ya le iba a tocar, que las veces le había tocado yo lo había visto bien, que solamente le faltaba confianza y ritmo de juego ".

Y finalizó: "Con Jorman tenemos algunas cosas parecidas, de pronto él intenta más jugar que yo. Quizá él tenga un poco más juego con la pelota y yo más agresividad en la marca, por así decirlo. Creo que es un gran jugador y que Boca lo va a disfrutar por mucho tiempo".

