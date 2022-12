Wilmar Barrios: "Un partido en el que no salieron las cosas, no borra dos años y medio en Boca"

El mediocampista colombiano tiene todo acordado con el Zenit de San Petersburgo, equipo que pagó 18 millones de dólares por los servicios del ya exjugador ‘xeneize’.

Wilmar Barrios tuvo un miércoles agitado. Despertó pensando en viajar a San Juan para enfrentar a San Martín, por la Superliga Argentina y cuando ya estaba en el bus junto a sus compañeros, recibió la noticia que debía desplazarse a Rusia para sellar su vinculación con el Zenit de San Petersburgo.

Publicidad

El colombiano empacó sus maletas, se despidió del plantel de Boca encabezado por el entrenador Gustavo Alfaro y partió rumbo a territorio europeo.

Vea acá: Santos Borré volvió al gol y River Plate ganó por primera vez en el año: venció 4-0 a Godoy Cruz

Eso sí, antes de subirse al avión que lo lleve al Viejo Continente, aprovechó para saludar a los seguidores de Boca, hablar del reto que va a afrontar y dejarle un duro mensaje a quienes, según él, estaban esperando para que diera un “paso en falso”.

"Creo que es un paso importante en mi carrera, tengo ganas de seguir creciendo en lo personal y en lo futbolístico. Dar el paso a Europa es importante", afirmó al canal argentino ESPN.

Publicidad

"Podría haber dado algo más en Boca. Si el club lo veía conveniente, yo estaba preparado para seguir seis meses más", prosiguió.

Vea también: ¡Otro que se va! Lucas Pusineri confirmó la salida de Kevin Balanta del Deportivo Cali

Publicidad

Barrios no ocultó algún tipo de decepción y fue tajante al afirmar: “Siempre he mantenido una línea desde que llegue a Boca, respetando a cada una de las personas, que por ahí me han cuestionado. Se han dicho muchas cosas de mí, di la ventaja, el pie para que aquellas personas que por ahí esperaban que tuviera un paso en falso y aprovecharon para cuestionarme”.

“Pero en lo personal estoy muy tranquilo, porque sé que durante este tiempo las cosas que hice fueron de la mejor manera y pensando en Boca. Un partido en el que no salieron las cosas, no va a borrar dos años y medio. Di todo en cada partido y en cada torneo”, cerró el cartagenero que pasó la página del fútbol argentino y se centró desde ya en su próximo reto.