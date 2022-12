Wilmar Barrios y Sebastián Villa, entre los jugadores fijos de Boca Juniors para final de Libertadores

En Argentina la prensa ya hace previsiones sobre el once que usarían los 'xeneizes' para visitar a River Plate, en la cancha del Monumental.

El próximo 24 de noviembre se definirá el nombre del nuevo campeón de la Copa Libertadores 2018. Y Boca Juniors ya prepara la visita a River Plate, que están 2-2 después del duelo de ida.

Con una semana previa, desde ya en la prensa argentina se hacen previsiones de los jugadores que serán alineados por Guillermo Barros Schelotto, en la definición del título.

"Izquierdoz, Magallán, Olaza, Nández, Barrios, Pablo Pérez, Villa y Abila son los ocho jugadores que tienen un lugar asegurado en el Monumental", publicó 'Olé' sobre la base de Boca.

"Mientras que Rossi, Andrada, Jara, Buffarini, Benedetto y Tevez surgen como potenciales hombres para saltar a la cancha el 24 de noviembre", se agregó en la misma nota.

De acuerdo a eso, al que no se nombra y parece no contar en Boca es Edwin Cardona, quien jugó 85 minutos frente a Patronato el sábado anterior y no mostró un rendimiento como para poner a pensar al entrenador Barros Schelotto.

