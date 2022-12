Wilmar Barrios y su sueño dando la vuelta olímpica con Boca Juniors en el Monumental

El mediocampista colombiano, quien milita en el equipo ‘xeneize’ habló en rueda de prensa, previo al partido de vuelta de la final del certamen internacional y se refirió a su actualidad en el elenco.

Wilmar Barrios, uno de los referentes de Boca Juniors, habló este martes previo al partido de la final de la Copa Libertadores y destacó lo que quiere lograr con el equipo argentino.

Publicidad

Lea también: Prensa internacional ubica a Carlos Queiroz, de nuevo en la órbita de la Selección Colombia

“Al ser referente del equipo pienso mucho y me imagino primero quedando campeón y es un anhelo, es un objetivo que tengo desde que llegué, un punto que hizo quedarme para jugar la Copa Libertadores y pensando en lo que han hecho colombianos como ‘Chicho’ Serna, el 'Patrón’ Bermúdez y Óscar Córdoba, que tuvieron la gloria en Boca y son recordados siempre. Eso me entusiasma y me pone feliz sabiendo que el sábado tengo 90 minutos para darlo todo, para conseguir esa hazaña”, fueron las emotivas palabras del cartagenero.

Por otra parte, habló sobre cómo cree que será el trámite del encuentro, y mencionó que “la concentración es importante durante los 90 minutos, hay que se fuerte de la cabeza, hay que intentar buscar sacar ventaja de entrada o al final, hay que ser inteligentes a la hora de atacar y defender”.

Vea acá: Farid Díaz: “Fui a jugar a la B por haber estado en el Mundial de Rusia, pero no me arrepiento”

Publicidad

Además, sobre un posible acompañamiento en el mediocampo con Pablo Pérez y el uruguayo Nahitan Nández, para detener la ofensiva de River Plate, dijo que “el tres en la mitad de la cancha en la Copa nos ha resultado, se juegue con dos o tes, cualquiera que le toque va hacer las cosas de buena manera, lo importante es el equipo, disfrutar y estar a la altura de la fnal”.

Wilmar Barrios destacó las habilidades del equipo ‘xeneize’ que buscará la séptima Copa Libertadores de su historia.

Publicidad

“Siempre y cuando estemos compactos a la hora de atacar y defender vamos a sacar diferencias, tenemos jugadores rápidos, hay que neutralizar los ataques que intente hacer River, pero nosotros también tenemos jugadores desequilibrantes”, concluyó el mediocampista colombiano.