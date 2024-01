Wilmar Roldán se quedaría fuera de la fiesta mundialista: la FIFA tomó contundente decisión

Todavía faltan dos años para la Copa del Mundo , pero desde ya la FIFA inició el proceso de preselección de los jueces que estarán arbitrando en este importante certamen. No obstante, y para sorpresa de todos, dentro de los elegidos no apareció Wilmar Roldán.

Bien es sabido que el antioqueño es una de las más grandes e importantes figuras del arbitraje sudamericano e internacional, tanto, que hace poco fue incluido dentro de los diez mejores jueces a nivel mundial.

Sin embargo, la noticia de último momento es que, con la mira puesta en lo que será la Copa del Mundo 2026, la FIFA ya hizo su preselección de árbitros para dicho evento, en el que no llamaron a Wilmar Roldán como representación colombiana.

“RUMBO AL MUNDIAL Los árbitros John Ospina y Andrés Rojas fueron preseleccionados por FIFA para iniciar la participación en el Mundial 2026, los 2 silbatos estarán en el curso (13 al 18/04) de preparación en EEUU. Ningún otro árbitro central colombiano formará parte del proceso”, fueron las palabras del experto en el tema arbitral, José Borda, en su cuenta de ‘X’.

Y es que, frente a este panorama, casi que está descartada la presencia de Roldán para el certamen mundialista, que se realizará por primera vez en la historia a triple sede. Estados Unidos, México y Canadá serán los tres países organizadores.

Evidentemente, esta noticia sorprende a propios y extraños, pues, de todos los árbitros ‘cafeteros’, Wilmar es el de mejor presente. No por nada fue el juez central de la pasada final de la Copa Libertadores, Superliga de Colombia 2024 y demás eventos de gran importancia.

Además, cabe destacar que el colombiano también fue elegido en Arabia Saudita para arbitrarle a nada más ni nada menos que a Cristiano Ronaldo.

Lo único cierto hasta ahora es que, de no haber modificaciones, la FIFA no contará con el juez antioqueño para la Copa del Mundo 2026. Por su parte, Wilmar Roldán todavía no ha tomado la palabra frente a estas contundente decisión.