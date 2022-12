Wilson Gutiérrez: "No me han regalado nada, todo me lo he ganado a pulso, con esfuerzo"

El entrenador bogotano salió campeón del fútbol de El Salvador, con Alianza. Trabajó junto al preparador físico colombiano Gustavo Bustos, con quien hizo buenas campañas en Bolivia y Venezuela.

No solamente en las grandes ligas de fútbol de Europa y de Suramérica dejan en alto el nombre del país, nuestros 'embajadores'. También las noticias positivas vienen de territorio centroamericano. Y es que el domingo, el técnico Wilson Gutiérrez y el preparador físico Gustavo Bustos dieron la vuelta olímpica y alzaron el trofeo con Alianza, de El Salvador.

Este lunes y cuando se aprestaba a regresar a Bogotá, el profesor Gutiérrez habló con Golcaracol.com sobre su logro y lo que viene de cara al 2020.

¿Qué significado tiene salir campeón en El Salvador, qué sensaciones tiene hoy tras cumplir el objetivo?

“Salir campeón acá en El Salvador es importante para mi carrera profesional, es un logro como persona y un título internacional es importante para cualquier entrenador y para mí es muchísimo más importante por todo lo que he vivido. Después del título con Santa Fe, de hacer muy buenos torneos, estar en Bolivia, terminar tercero después de Bolívar y The Strongest, ir a Venezuela y estar todo el torneo en el primer lugar y al final no lograr el título, y hoy salir campeón; es un premio a la perseverancia, continuidad y al no renunciar; gracias a Dios tuve esta oportunidad”.

¿Qué viene para ustedes de cara a 2020?

“Tenemos contrato hasta el siguiente torneo, hasta mayo o junio, eso es lo que hay por ahora. Tenemos la ConcaChampions y el torneo local. Yo creo que lo importante es hacer otro campeonato así, volver a pelear el título; seguir haciendo cosas importantes. No tengo propuestas de otro lado, pero hemos hecho un buen trabajo y estamos tranquilos”.

¿Las buenas campañas en Bolivia, Venezuela y ahora en El Salvador echan por la borda muchos mitos, cuentos y demás sobre lo hecho por usted en Santa Fe?

“Todo lo hecho en diferentes campañas en Bolivia, Venezuela, El Salvador y Santa Fe, ratifican el buen trabajo que he podido hacer, demuestra que no me han regalado nada, que todo me lo he ganado a pulso, con esfuerzo, sacrificio, trabajo, honestidad y humildad. Lo más importante es que yo lo tenga claro, que tenga esa fe y confianza en mí. Dios sabrá como hace sus cosas y la posibilidad de haberme brindado esos títulos”

¿Regresar a dirigir en Colombia es una posibilidad?

“Siempre va a ser una posibilidad poder regresar a dirigir en Colombia, es una meta que me he propuesto, Dios quiera que en algún momento se logre y pueda estar cerca a mi familia, en mi país, solamente Dios sabe si en algún momento lo podré lograr”.

