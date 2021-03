Ni Sebastián Villa, ni Rafael Santos Borré: el colombiano destacado en Argentina fue Wilson Morelo

El arquero uruguayo Sebastián Sosa se vistió de héroe para salvar a Independiente de la derrota en el clásico frente a Boca, y el colombiano Wilson Morelo volvió de una lesión y se lució en la victoria del líder e invicto Colón, en la Copa de la Liga del fútbol argentino.

Por la séptima fecha, Sosa, de 34 años y con pasado en Boca, amargó a los auriazules al atajarle un penal al colombiano Sebastián Villa en el quinto minuto de descuento, y permitir que Independiente salvara el empate 1-1 en Avellaneda. "Nos quedamos con un empate que suma, pero el equipo hizo un buen partido ante un rival durísimo, aunque podríamos haber manejado mejor el partido, como también lo podríamos haber perdido", declaró Sosa. "Es rescatable el esfuerzo de los compañeros. Independiente está para cosas importantes", agregó.

En el mismo clásico, el peruano Carlos Zambrano anotó el gol de Boca con un impecable cabezazo, mientras que Villa, además del penal fallado, estrelló un remate en el larguero, a los 5 minutos, en la chance más clara. Otro colombiano, Frank Fabra, estuvo en una noche discreta, ya que no desequilibró cuando pasó al ataque, y varias veces Independiente atacó por su andarivel, mientras que su compatriota Jorman Campuzano tuvo un partido irregular y fue reemplazado luego de ser amonestado por una fuerte falta. - Morelo lo dio vuelta -

El sábado, el colombiano Wilson Morelo, de 33 años, entró desde el banco de suplentes, y en pocos minutos fue decisivo para dar vuelta el partido que Colón perdía y luego le ganó por 3-1 a Platense.

Primero estuvo a cargo de armar el gol del empate que anotó Pierotti, y luego fue autor del segundo tanto, de penal, luego de una falta que le cometieron a él. El colombiano volvió a jugar en el 'Sabalero' luego de tres meses de ausencia, recuperado de una fractura de clavícula. En River, que empató 0-0 con Racing, fue buena la actuación del chileno Paulo Díaz en la defensa, mientras que el uruguayo Nicolás de la Cruz estuvo cerca del gol con un tiro libre que el arquero Gabriel Arias sacó con esfuerzo. Como contrapartida, el colombiano Rafael Santos Borré jugó mal y no generó ni una sola chance de gol para el equipo 'millonario'.

Del otro lado, el chileno Arias se encargó de resguardar el cero en el arco de Racing con una actuación sólida, y también fue buena la participación del chileno Eugenio Mena en el lateral. El peruano Wilder Cartagena se lució con un formidable derechazo desde 25 metros para anotar el gol de Godoy Cruz en el 1-1 contra Talleres, mientras que el paraguayo Gabriel Ávalos anotó un gol, le atajaron un penal y vio la tarjeta roja en la victoria de Argentinos Juniors sobre Arsenal (3-2).

