Wilson Morelo y su salida de Santa Fe a Colón: "Es una oportunidad muy grande para mí"

El delantero le dijo adiós al equipo 'cardenal' en un video en Twitter y resaltó que es una opción relevante para su ya amplia carrera en el balompié profesional. Ahora jugará en el equipo que dirige Julio Comesaña.

Después de tantas especulaciones, por fin, se confirmó la noticia de salida de Wilson Morelo de Santa Fe para convertirse en nuevo jugador de Colón de Argentina.

Así lo dio a conocer este viernes el club 'cardenal'. El jugador, de 31 años, llega al 'Sabalero', equipo que habría pagado un millón de dólares, por el 75% de su pase.

El atacante se despidió este viernes de sus compañeros. Pero antes de alistar maletas y viajar para unirse al equipo argentino, en el que se encuentran tambien los colombianos Andrés Cadavid y Guillermo Celís, dejó en las redes sociales de Santa F, un mensaje para toda la hinchada.

"Quiero mandar un saludo muy especial desde aquí desde las instalaciones de Santa Fe, decirle a toda la hinchada cardenal, que esta es la decisión más dura, más difícil que me ha tocado escoger" añadio el jugador.

“Hoy quiero decirles que me voy de la institución, pero no es un adiós, sino un hasta pronto. Agradecerle a todas las personas que hicieron esto posible, a cada uno de los directivos, a nuestro presdiente (Juan Andrés Carreño), creo que en verdad es una decisión muy dura, pero para mí fue una oportunidad muy grande de poder ir a una liga importante. Quiero ir y hacer muchos goles”.

“Creo que esto en mi carrera es un estado más, de poder ir a una liga tan importante como es la argentina. Quiero decirles que los llevo en mi corazón, que el hecho que hoy me vaya no quiere decir que esta situación o esta decisión no me duela, si me duele pero como les digo fue muy difícil la tomamos y quiero un reto nuevo en mi vida que es ir a una liga muy importante y poder hacer muchísimo de lo que he hecho en mi país.” aseveró

“Y como les dije un día y vuelvo y lo ratifico, en esta institución un día quiero volver y poder jugar mi último partido como profesional, Dios los bendiga un abrazo, gracias por todo el apoyo”.

El jugador, de 31 años, tiene uno de los mejores promedios de gol en todo el continente. Durante su ultima temporada con el 'expreso rojo' logró anotar 34 goles en 63 partidos, y fue el goleador de la Copa Libertadores 2018, junto a su compatriota Miguel Ángel Borja con (9 tantos).

