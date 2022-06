Ya habría punto final en la negociación de River Plate y Junior, por Miguel Ángel Borja

La novela de Miguel Ángel Borja por su posibilidad de ir a River Plate tendría por fin una definición. El cuadro 'millonario' se habría puesto de acuerdo con Palmeiras y Junior para los plazos de pago y las formas por el pase del delantero colombiano.

Luego de varias negociaciones, faltarían pocos puntos para que el jugador se vista con la camiseta del club de Buenos Aires para la próxima temporada. Cuenta el periodista especializado en el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, Sebastián Srur, que "de no surgir ningún imprevisto, se cierra esta noche el pase de Miguel Borja a River Plate. Faltan detalles operativos, me dicen".

El mismo comunicador ya habría dicho que la última oferta por el atacante de la Selección Colombia se habría dividido en "3,5 millones de dólares para Junior y 3 para Palmeiras", lo que habría destrabado la operación entre las tres partes.

"No es un secreto que se estuvo hablando entre los clubes, pero hay un tema de una negociación que está un poco trabada. Lo mejor para el jugador sería que, por una cosa o la otra, se decida su futuro porque la incertidumbre no es buena", fueron las palabras de Juan Cruz Real, entrenador del conjunto de Barranquilla en rueda de prensa este martes, haciendo referencia al proceso de Borja para llegar al campeón de Copa Libertadores en 2018 y la necesidad de definir la situación.

"Me manifestó que si se tiene que quedar porque no se llega a dar la operación, es muy feliz acá también. No es que lo tomaría como una frustración. Hay que ver cómo se desarrolla todo, es hincha del club y si se tuviera que quedar lo hará con mucho gusto", por último afirmó el estratega argentino sobre la que ya parece ser una lejana posibilidad de mantenerse después de mitad de año en el cuadro 'tiburón'.

¿En qué año llegó Miguel Ángel Borja a Junior?

El delantero nacido en Tierralta, Córdoba, arribó al club de la capital del Atlántico a 2019, proveniente de Palmeiras. Luego se fue a Gremio, donde estuvo en la primera mitad de 2021, para luego regresar a Junior en 2022, tras su paso por el club 'gaúcho'.