"Ya los jugadores no se van a retirar a Arabia Saudita o solo por dinero, van a competir"

La llegada de David Ospina al Al-Nassr de Arabia Saudita ha despertado un sinfín de opiniones, tras haber estado 14 años en el fútbol europeo.

El arquero de 33 años es uno de los referentes de la Selección Colombia y terminó siendo el titular en el arco del Napoli de Italia en la temporada pasada.

Para saber más sobre la liga y el equipo al que llega Ospina, en 'Gol Caracol' hablamos con Danilo Moreno Asprilla, uno de los colombianos que más tiempo estuvo en el fútbol de Arabia Saudita, jugando para el Al-Fayha, Al-Shabab y Al-Qadsiah.

Estamos en pleno mercado de pases y uno de los fichajes que más ha llamado la atención es el de David Ospina al Al-Nassr de Arabia Saudita. Usted que jugó en este país por un buen tiempo, nos podría contar qué tipo de club es al que va el arquero de la Selección Colombia

"Al-Nassr es uno de los tres equipos más grandes del país, que siempre pelea por salir campeón. Tiene muy buenos jugadores, siempre intenta llevar a los mejores futbolistas de diferentes países, en este caso fue con David Ospina, que es mundialista, de Selección Colombia y que estaba en el fútbol europeo. Ellos tratan de contratan a los que se destacan en Europa y Sudamérica para competir en la liga, que en realidad es muy competitiva".

¿Cree que con la ida de David Ospina al Al-Nassr, declina la oportunidad de volver a la Selección Colombia?

"Yo creo que no. Muchos confunden la liga de Arabia Saudita con la de Emiratos Árabes, que son muy diferentes. Creen que los jugadores se van a ir a retirar o solo por dinero y no es así. Por ejemplo, yo he visto futbolistas de otras selecciones que van allá y los siguen convocando. También he visto casos de jugadores que se van de Arabia a Europa, como Sebastián Giovinco, que estuvo tres temporadas y se fue a Italia. Si sigue jugando y está vigente, David Ospina puede seguir siendo el arquero de la Selección Colombia".

Por ejemplo, uno de esos jugadores es Gustavo Cuéllar, que está en el Al-Hilal

"También están André Carrillo y Christian Cueva, de la Selección de Perú y otros jugadores que van a disputar el Mundial. Creo que no hay problema con jugar allá".

¿Qué características tiene el fútbol de la liga de Arabia Saudita?

"Es una liga a la que se han llevado futbolistas top, se juega rápido y fuerte. El árabe es muy inteligente, por eso van a ir al próximo Mundial. Ha evolucionado mucho y es muy competitiva".

Antes se miraba a la Liga de Arabia Saudita muy por debajo de las de Europa y Sudamérica, ¿Cree que esto todavía es así?

"No, ya no es así. Yo antes de ir a Arabia pensaba lo mismo y creía que era una liga inferior. Cuando llegué allá, me pasó igual con lo torneos de Sudamérica, porque solo conocen el de Argentina y Brasil, los demás no los miran con atención. Ya los jugadores no se van a retirar, van a competir, como por ejemplo Éver Banega, que ya va para su tercer año en Arabia y sigue con buen ritmo".

¿Con qué jugadores de nivel mundial se encontró en la Liga Árabe?

"Con Bafetimbi Gomis, que fue Selección de Francia; Éver Banega que jugó con Argentina; Ryan Babel, de los Países Bajos; Emmanuel Emenike, de Nigeria y Sebastián Giovinco, de Italia. Además competí con muchos brasileños, que también le dieron nivel a la liga. Creo que va a seguir creciendo mucho".

A nivel asiático, ¿Cómo se considera al Al-Nassr?

"La Liga árabe es la mejor de Asia y Al-Nassr es uno de los equipos que siempre va a la Champions League, aún no la ha ganado como el Al-Hilal o el Ittihad, pero siempre está compitiendo, en semifinales o cuartos de final".