Yairo Moreno: "El médico de León me dijo que este año no iba a volver a jugar, pero tuve fe"

El pasado domingo, Club León se coronó campeón de la liga de México, al haber ganado 2-0 en el juego de vuelta y 3-1 en el marcador global, a Pumas UNAM. Partido en el que Yairo Moreno fue una de las figuras.

El volante colombiano, que regresó a las canchas luego de dos meses por una lesión en el bíceps femoral, comenzó en el banco de suplentes, ingresó al minuto 80 al terreno de juego y al 83, anotó el segundo tanto de su equipo.

"Primero que todo muy satisfecho, creo que uno como jugador siempre quiere grandes cosas y se prepara para eso. Era mi primer título y no siempre se da esa bendición de marcar un gol en la final. Oré mucho y gracias a Dios se pudo lograr", dijo el jugador de 25 años en diálogo con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

"A la hora de entrar, el 'profe' me preguntó que cómo me sentía porque venía tocado y le dije que bien. Días antes habló conmigo y dijo que confiaba en mí. Le dije que la primera que me quedara, tenía que ser gol y así pasó", añadió.

Sin embargo, la imagen que le ha dado vuelta a las redes sociales es en la que se ve cruzando la cancha de rodillas y mirando el cielo, luego de terminado el compromiso. Moreno confesó que fue un agradecimiento a Dios por haberlo recuperado antes de los tiempos establecidos por el cuerpo médico del León.

"Cuando me lastimé, el médico me dijo 'Yairo, este año ya no juegas, no se puede hacer nada más' Me acuerdo que fui a la iglesia, le dije al Señor que la última palabra la tenía él. Dios siempre ha sido maravilloso conmigo, soy un hombre de mucha fe".

Para terminar, el nacido en Necoclí reveló que recibió un mensaje de felicitaciones por parte de Juan Guillermo Cuadrado , quien junto a Jaime Castrillón, lo apadrinó cuando se estaba formando en las divisiones inferiores del Independiente Medellín .

"Si, estoy muy agradecido con Juan Cuadrado y Jaime Castrillón porque fueron mis padrinos cuando llegué al Medellín. Ya hablé con Juan y me felicitó por el gol, él siempre ha estado pendiente de mí".

El reciente título conseguido con León es el primero para Yairo Moreno en su carrera, un agregado a la gran jubiló que mostró al finalizar el encuentro frente a Pumas.