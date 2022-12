Yairo Moreno: “Siempre soñé con jugar en el exterior y me veo en equipos grandes de Europa”

El futbolista colombiano, quien actualmente juega en León, de México, habló con GolCaracol.com y se refirió a sus comienzos, la mentalidad que lo ha llevado a estar figurando en su club y en Selección, y hasta de los equipos en los que se ve.

Yairo Moreno es uno de los jugadores que están dando de qué hablar en su club y en la Selección Colombia, y por eso, tras su buen momento recuerda los tiempos difíciles que vivió en sus comienzos en el fútbol, en el Medellín, lo que lo ha llevado a estar donde está actualmente y sus sueños.

El oriundo de Necoclí se caracteriza por su polifuncionalidad en la cancha, su rapidez, desequilibrio y hasta aporte goleador. De hecho, el pasado martes se reportó con un golazo en el empate 1-1 con Atlas.

Por esa razón, se ha ganado un lugar en León, de México, y de paso en la Selección Colombia, siendo pieza clave en los últimos partidos del combinado dirigido por Carlos Queiroz.

Yairo habla con propiedad, se tiene confianza, tiene grandes sueños y no duda en pensar en que logrará llegar “a grandes equipos de Europa”, de hecho, en charla con GolCaracol.com contó que tanto Real Madrid, como Atlético de Madrid, son los dos clubes en los que le gustaría militar en un futuro no muy lejano.

¿Su llegada y adaptación a México le costó mucho?

“Al principio siempre donde uno va es un poquito difícil, pero cuando uno se adapta todo es más fácil. A México llegué lesionado, pero me adapté rápido a este fútbol”.

¿Qué haya más colombianos en León le ha facilitado las cosas?

“Sí, cuando llegas a una parte y llegas solo es más difícil, pero cuando tienes compatriotas eso te ayuda demasiado, cuando llegamos con William Tesillo; Andrés Mosquera nos ayudó y hasta él me ha tomado como un hijo, me apoyó en todo lo que más podía. Siempre me dan consejos y me enseñan cosas, es una linda oportunidad estar con ellos”.

¿Usted en México se ha ganado su lugar, pero ¿le ha tocado jugar en varias posiciones?

“La verdad en México primero jugué en mi posición que es volante por fuera, luego de lateral, pero muy bien, sabemos que el fútbol mexicano es muy rápido, de ida y vuelta, entonces creo que me ha servido de mucha experiencia y cada día aprendo más y lo seguiré haciendo”.

¿Esa polifuncionalidad la ha tenido siempre?

“Creo que desde las inferiores del Medellín varias veces jugué de lateral, de volante de marca, y poco a poco me he ido preparando, muchos técnicos me han utilizado en varias posiciones, y de cada una aprendo. Donde me necesiten estaré dispuesto”.

Ya debutó con la Selección Colombia, ¿qué quiere ahora para su carrera?

“Bueno, siempre he soñado de niño llegar al Real Madrid, siempre he soñado con estar en Europa, aunque me gusta también el Atlético de Madrid. Tengo la mirada en equipos grandes pero tengo que seguir trabajando, y si voy a Europa lo aprovecharé al máximo”.