Yairo Moreno: “Vivo agradecido con Juan Guillermo Cuadrado, me daba para los pasajes del bus”

El futbolista antioqueño confesó que desde muy niño se conoce con el volante de Juventus y de la Selección Colombia. Tras volver a León, de México, el lateral o volante atendió a GolCaracol.com para hablar del pasado y de su prometedor presente.

Yairo Moreno dejó una grata impresión tras jugar con la Selección Colombia frente a Venezuela, el martes pasado, en el cierre de la fecha FIFA de este mes de septiembre. Su precisión, velocidad, técnica y actitud fueron características ponderadas por la prensa y que impresionaron a los aficionados, ya que su convocatoria por parte de Carlos Queiroz hasta sorpresiva fue.

El futbolista, quien milita en León, de México, charló este jueves con GolCaracol.com, se refirió a lo que le dejó en lo personal su primera convocatoria con la ‘tricolor’. Además, habló de lo que le pidió el entrenador portugués.

De igual manera, Yairo contó sus difíciles inicios en el fútbol, los momentos complicados que vivió en el Medellín y hasta se refirió a su amistad con Juan Guillermo Cuadrado, para quien solo tiene palabras de agradecimiento y admiración, ya que lo conoce desde que eran niños en Necoclí. Y ahora con el correr de tiempo, compartieron en el seleccionado colombiano en la concentración en Estados Unidos.

¿Qué sensaciones le dejó ya jugar con la Selección Colombia?

“Siempre hay que darle gracias a Dios por este momento tan bueno y especial que me da para vivir, creo que estar en la Selección es una gran experiencia, cualquier jugador quiere estar, y más siendo tan joven. Aproveché el momento de estar en la ‘tricolor’. A nivel personal creo que quería terminar de la mejor manera, quedé satisfecho con lo que se hizo, por cómo me vengo preparando, porque siempre hay oportunidades, estar en los partidos de la Selección son duelos importantes y siempre hay que tratar de dar lo mejor de uno”.

¿Cómo evalúa usted su actuación en los dos partidos preparatorios?

“Contra Brasil fue un partido apretado, sabemos que ellos son una gran selección, no es un secreto. Contra Venezuela jugué más y aproveché la oportunidad, siempre traté de dar lo mejor de mí, creo que eso fue lo más importante”.

¿Cuáles fueron las instrucciones de Carlos Queiroz desde el primer momento?

“Cuando llegué a la Selección, como en mi club estoy jugando de lateral, el profe me dijo que me iba a utilizar en una línea de tres en el mediocampo, me dio toda la confianza, aprendí muchas cosas de él y espero seguirlo haciendo”.

¿Esa polifuncionalidad cómo la ha tomado, sabiendo que usted arrancó como atacante?

“Desde las inferiores del Medellín siempre lo tuve, varias veces jugué de lateral, de volante de marca o de atacante. Poco a poco me he ido preparando y muchos técnicos me han utilizado en varias posiciones, y siempre de todas aprendo. Me sentí cómodo en la que jugué en la Selección, porque ya lo había hecho, y además siempre estoy dispuesto a estar donde me pidan”.

¿Cómo fue ese paso suyo por el Medellín, en sus inicios?

“Viví momentos difíciles, porque cuando yo debuté la verdad no jugaba mucho, yo le pedí al club que me dieran la oportunidad de jugar, fui a La Equidad, luego volví y tuve momentos duros porque en ese año tuve muchas lesiones, jugaba bien, pero sufrí con eso. Cuando me pasaba eso pensaba muchas cosas, será para uno o no, pero lo importante es que siempre he creído en mí y nunca me dejé derribar por eso. El sueño siempre es jugar en el exterior y tuve la mentalidad para llegar a donde estoy ahora”.

Se vio muy cercano a Juan Guillermo Cuadrado en la Selección, ¿cómo nació esa amistad?

“Yo con él siempre vivo agradecido, nos conocemos desde muy pequeños, antes de que él fuera jugador profesional ya nos conocíamos. Cuando estábamos pequeños yo andaba mucho con él, incluso Juan me peinaba (risas), siempre estaba ahí conmigo, me motilaba, prácticamente me colaboraba con los pasajes él y su papá, Incluso cuando yo recogía pelotas en el estadio, él hizo un gol contra La Equidad y yo me le monté encima. Siempre me da consejos, con Juan la verdad siempre estamos pendientes. Venimos de Necoclí, una tierra muy humilde y eso nos ayudó a crecer como personas. Siempre he tenido su ejemplo presente”.

¿Sufrió mucho en esa niñez en Necoclí?

“Sí, claro, cuando uno quiere conseguir algo, cuando uno buscar ser alguien, pues no es fácil, hubo momentos difíciles. Todos los días me montaba en una bicicleta desde las cinco de la mañana para ir a entrenar, lloviendo, sin desayunar, sin comer muchas veces. Todo esto es recompensa, nunca me quejé y eso me ayudó a salir delante. Siempre tuve la mirada adelante y quería ser un jugador profesional”.

¿Qué habló con Cuadrado cuando conocieron su convocatoria a la Selección Colombia?

“Hablamos y me felicitó, me dijo que aprovechara al máximo y que nos veíamos muy pronto. Él es una gran persona y por eso le pasa lo mejor, siempre vivo agradecido con Juan, porque es un gran apoyo”.