Yeferson Paz, el colombiano del Sassuolo que ahora es manejado por los herederos de Mino Raiola

Yeferson Paz Blandón tiene 20 años, en nuestro país hizo proceso en la Selección Colombia juvenil y defendió los colores del Cortuluá. Desde hace ya un par de temporadas, el potente lateral se fue a jugar en Sassuolo, del fútbol italiano, en donde ha pulido sus condiciones y ha crecido de manera notable.

Publicidad



Así, Gol Caracol conoció que Paz Blandón fue contactado hace unas semanas para hacer parte de la empresa de representación deportiva que lideraba el reconocido Mino Raiola, quien falleció y que de le dejó el control a sus herederos.

"Se dio la oportunidad de ser parte de la empresa de Raiola, que en paz descanse. Fue algo que trabajamos junto con mi empresario Sergio Calero porque hay sueños por cumplir. Ahora de la mano de Rafaela y Enzo, que siguen al frente de la empresa de Mino, espero desarrollar mis proyectos deportivos, como es ese sueño de llegar a la Selección de mayores. Quiero cumplir muchas metas en el camino", contó el futbolista inicialmente.

¿Cómo va la pretemporada con Sassuolo?

"Todo va muy bien, gracias a dios estamos trabajando duro con buena intensidad y muy buen compromiso de parte de todos. Acá para mí es como ver la otra moneda de fútbol, me he podido adaptar y estoy dando lo mejor día a día y tengo claro mis objetivos. Quiero ser el mejor en mi posición y me preparo mentalmente, porque el cerebro es el músculo mas grande que debemos desarrollar".

Publicidad

¿Qué objetivos tiene en su club?

"Como todo jugador de fútbol y mas un jugador joven, siempre tienes el objetivo y el sueño de ponerte la camiseta de tu país y representarlo. Gracias a Dios he podido hacer parte de los procesos de selecciones Colombia juveniles, en adelante ahora mi meta es la Selección mayor e irme consolidando como un jugador de fútbol europeo".

¿Qué expectativas hay para la temporada 2022/2023?

"Necesito sumar minutos, se acerca una nueva temporada y se quiere estar en la Serie A. Mi actualidad es en Sassuolo, estoy dando todo para verdaderamente cumplir con las expectativas. Soy joven y necesito seguir con la misma ambición de representar a mi país y ser el orgullo de mi familia".