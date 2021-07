Yéiler Góez: "Estoy muy emocionado por mi primer gol, fue en una cancha histórica, el Monumental"

Yéiler Góez está en la 'boca de todos' tras su excelente participación en el juego que Colón, su equipo, le ganó 1-2 a River Plate, en el estadio Monumental, en el inicio del campeonato de primera división en Argentina.

Su debut goleador significó el tanto del triunfo contra los 'millonarios', quienes sufrieron en demasía el talento del juvenil nacido en Urrao Antioquia, hace 21 años.

Por esa razón, GolCaracol.com contactó al futbolista para conocer de primera las sensaciones que tiene Góez, tras semejante partido que se fajó, en el que también tuvo espacio para los lujos con la esférica.

"Estoy muy emocionado por cómo se dio le partido, por ser mi primer gol, por haber sido en una cancha histórica contra un equipo histórico, también resalto el gran esfuerzo del equipo", indicó de entrada en la charla.

Cabe resaltar que Yéiler estuvo desde 2018 en Atlético Nacional, pero no pudo tener los minutos esperados con los 'verdolagas', por lo que fue cedido al 'sabalero', actual campeón de la Liga Profesional en Argentina.

Hizo parte de la Selección Colombia Sub-20 que alcanzó el cuarto puesto en el Sudamericano 2019, disputado en Chile, y de campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, que se llevó a cabo en Barranquilla.

Usted se fue siendo muy joven al fútbol argentino…¿Cómo ha sido la adaptación en Colón?

"Me vine desde los 20 años acá, durante mi proceso de adaptación acá estuve solo siempre, el apoyo de mi familia y de las personas cercanas a mi ha sido desde la distancia. Este fútbol me ha regalado muchísimo aprendizaje, estoy muy agradecido".

¿Qué pasó con Pinola? ¿Qué se dijeron con el argentino tras el caño del que todos hablan hoy?

"Íbamos ganando el partido 0-2 y solo me dijo que no lo canchereara, pensó que se lo estaba haciendo porque íbamos ganando, pero yo le dije que no era así, esa era mi única opción de juego en ese momento, solo se me ocurrió".

Es el hombre de moda en Argentina…pero ¿Hasta dónde quiere llegar Yéiler Góez?

"Todo jugador joven quiere ir a Europa, pero hay que vivir el presente, el propósito mío es llegar a un equipo grande en Europa, ganar muchos títulos".

¿Qué le han dicho sus familiares y amigos allegados sobre su partido contra River?

"Me felicitaron mucho, están muy felices, mi familia, mi representante, en el club donde salí también me escribió, me motiva mucho eso, porque desde el año pasado que llegué aquí han sido mi motor".

Si tuviera que elegir una palabra o una expresión, ¿Cómo definiría su partido debut en Argentina?

"Sacrificio, esfuerzo de todos, fue algo demasiado importante".

¿Qué se viene ahora, en el fútbol argentino, cuáles son los objetivos tanto del equipo como los suyos?

"Este va a ser un gran torneo, vamos a poner lo mejor de nosotros, el objetivo de nosotros es seguir con todo el esfuerzo de todas las semanas y mantenernos, eso es lo más difícil, todos los días trabajamos duro para ganar los juegos y los resultados se están dando. Queremos salir campeones nuevamente, darle una alegría a nuestra hinchada, ellos son los que disfrutan de todo esto".