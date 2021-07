Yéiler Góez habló de su 'lujito' sobre Javier Pinola en la victoria de Colon sobre River Plate

Yéiler Góez empezó la Liga de Argentina con el 'pie derecho', siendo uno de los puntos más altos de su equipo en la victoria a domicilio de Colon sobre River Plate en el Monumental.

El antioqueño que se ha convertido en uno de los temas para hablar en el cono sur, además de un gol que se inventó el sólo, en el que inició la jugada y luego la definió. Realizó un hermoso caño a Javier Pinola, uno de los veteranos en defensa del conjunto 'millonario'.

Convirtiendo la gramilla del Monumental, en una cancha de asfalto, Góez sacó la creatividad del fútbol de barrio para arrastrar el balón mediante unas pisadas, preparando la picardía que le haría instantes después al defensor de la banda cruzada, cuando Pinola le intentó quitar el balón llegó la humillación del antiqueño de 21 años.

"Algo me le inventé ahí, gracias a Dios venía Christian (Bernardi) y pude hacerle el caño. Pinola me dijo que no lo cancheree" fueron algunas de las palabras que expresó el oriundo de Urrao, para 'ESPN Argentina'.

Asimismo, dedicó unas palabras a la labor del equipo para quedarse con la victoria frente a un duro rival, "Hay que destacar a este grupo, lo más importante fue el esfuerzo que con 10 jugadores defendimos la vitoria en una cancha difícil con un rival que a toda hora te quiere atacar. Por momentos lo sufrimos pero se sacó el resultado que es lo más importante", concluyó el jugador de 21 años".

El próximo partido de Colon, donde militan Yéiler Góez y Wilson Morelo, será frente a Lanus en el Cementario de Elefantes, el próximo sábado a las 11:30 a.m.