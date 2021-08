Yeimar Gómez, el futbolista colombiano que se hizo un nombre en Argentina y ahora brilla en la MLS

Yeimar Gómez, de 29 años, es uno de los varios colombianos que se destacan en el fútbol de la MLS, una liga que ha crecido al correr de los años y se ha vuelto atractiva para los jugadores sudamericanos.

En charla con GolCaracol.com, el zaguero central del Seattle Sounders se refirió a su actualidad en Estados Unidos, siendo titular indiscutible en el equipo y hasta recibiendo el llamado para el juego de las estrellas que será este miércoles 25 de agosto.

Además, Gómez contó cómo fueron sus inicios en el fútbol, forjando una carrera en Argentina, donde no la tuvo fácil, pero al final, en Unión, se ganó el reconocimiento en el balompié de ese país.

Usted se hizo un nombre en Argentina, ¿cómo fue su proceso en ese país?

“Yo soy colombiano, pero prácticamente mi juventud la hice en Argentina. Estoy contento y agradecido por todos los que me ayudaron allá. Hice inferiores en Rosario Central, luego cuando tengo contrato en reserva fui a Tiro Federal, tercera categoría, tuve un año muy bueno y luego regresé a Rosario, y con Miguel Ángel Russo debuté. Luego con el ‘Chacho’ Coudet jugué poco y fui delegado por Javier Pinola y al no tener rodaje salí en búsqueda de más opciones. Fui a Arsenal, jugué como cuatro partidos, entonces tomé la decisión de bajar de categoría, busqué minutos y no otro equipo en primera, para tener rodaje y luego subir, eso lo hice con Independiente Rivadavia y ahí ya al final llegué a Unión”

Publicidad

Hábleme de Unión, ya que fue donde se ganó elogios de la prensa de ese país…

“Me fue muy bien en Unión Santa Fe, yo creo que fueron dos años y medio muy buenos, tenía varios compañeros que conocía y establecí una idea y después que muy contento por lo que se dio. Llegué con sed de revancha en primera división, pero todo es aprendizaje, y llegué con esa idea y siempre lo vi así y siempre que jugaba lo miraba de esa forma, para demostrarle a la gente que podía estar. El equipo me ayudó mucho y eso suma mucho como futbolista”.

¿Cómo se dio su llegada al Seattle Sounders, en 2020?

“Fue un duro comienzo de temporada, llegué con muchas ganas, también desconfianza porque es un país que no se conoce, otro idioma, llegar acá solo y encima me agarró la pandemia y la verdad que la pase mal, porque no podía entrenar y no podía estar con la familia, pero estaba contento porque conocí personas muy buenas y cuando estaba solo me mandaban mensajes y eso me daba fuerza para concentrarme a lo que había venido. Agradecido al club porque desde el día que llegué se han brindado a mí. Contento porque aunque estoy en Estados Unidos hay muchos latinos y eso te ayuda en el día a día.

¿Qué decir de su presente siendo titular indiscutible?

Publicidad

“Todo eso se debe al trabajo día a día, siempre queriendo mejorar, mejorar en mis errores, y agradecer mis compañeros, uno siempre es lo que es gracias al equipo, sin ellos uno no es nada, y por la familia, cuando salí de mi tierra salí por mi familia, trabajo por ellos, para ayudarlos, y me sigo manteniendo”.

¿Cómo tomó el llamado al juego de las estrellas de la MLS?

“Muy contento, no lo esperaba, este llamado es como una caricia a tanto esfuerzo, al trabajo del día a día, estando lejos de la familia, me pone muy feliz esta experiencia y trataremos de demostrar al máximo y dejar el nombre de Colombia en alto”.