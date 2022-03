Yeison Gordillo: "El fútbol argentino es físico y se deja jugar; en Colombia hay cosas que aprender"

El pasado sábado 12 de marzo, en el triunfo 0-1 de San Lorenzo sobre Talleres de Córdoba, el caucano Yeison Gordillo tuvo su partido de ensueño, anotando el único tanto del juego, su primer gol con la camiseta del 'ciclón' y dándole la primera victoria a su club, en el 2022.

Así las cosas, teniendo en cuenta su buen arranque de temporada, este martes, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con el mediocampista colombiano, quien dio detalles de su adaptación y las diferencias, entre el fútbol argentino y el colombiano.

¿Cómo fue su llegada a San Lorenzo?

"Ojalá que sea el primero de muchos y que ganemos, más en un clásico. Desde que llegué, la hinchada siempre estuvo a mi lado, incluso en los resultados no tan buenos, con cariño cada vez que salto a la cancha. Por eso, siempre lo entrego todo, como en todos los equipos donde he estado."

¿Ya ha mejorado la situación en el club?

"Hemos venido mejorando, más allá de que los resultados no acompañaban en su momento, pero considero que hemos venido por un buen camino."

¿Qué significa Néstor Ortigoza?

"'El Gordo' sabemos lo que representa acá, es alguien querido por la institución y afición. Además, representa una enorme jerarquía. Es alguien que entra y, con un pase, muestra la calidad que tiene."

¿Qué diferencias hay entre el fútbol colombiano y el argentino?

"Son dos ligas diferentes. Acá hay que estar físicamente preparados, no hay mucho tiempo, se deja jugar y no se corta el juego, es diferente. Me costó adaptarme al principio. En Colombia es de calidad, acá es más físico y los errores se cobran de una."

¿Qué podríamos aprender o corregir, basado en Argentina?

"Se juega a otro ritmo, los equipos salen a buscar al rival, no se corta tanto el juego, no se quema tanto tiempo. Considero que en Colombia hay cosas que aprender, se debe dejar jugar más, proponer e ir por el partido de una."

Usted tiene una empresa, ¿Por qué tomó esa decisión?

"Robinson Zapata y Leandro Castellanos siempre me guiaron y enseñaron bien, entendiendo que esta carrera es corta y que siempre debemos prepararnos para ello, pensando en la familia y demás."

¿Cómo ha sido el trabajo con el profesor Pedro Troglio?

"Lo poco que lo conozco es una persona muy leal, va de frente con los jugadores, le gustan los equipos ordenados, pero también da libertades en la cancha. Es un técnico ordenado, que trabaja en el semana, va partido a partido."