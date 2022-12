Yerry Mina: “Cuando comencé era también alto, pero era malo e iba con miedo al balón”

Yerry Mina , siempre humilde, siempre amable, y así se dejó ver en una charla por videoconferencia con una fundación, tal y como lo mostró el Everton , este sábado.

En el video se pudo ver al oriundo de Guachené hablar de varios temas, como la forma en la que celebra, sus inicios en el fútbol, y hasta de su pareja.

“Cuando comencé yo también era alto pero era malo, iba con miedo al balón, entonces un profesor me dijo que tenía que aprovechar mi altura y que era talentoso, y empecé a pegarle al balón con los ojos cerrados, y ya luego le cogí el tiro y gracias a Dios se convirtió en mi fortaleza, el miedo se convirtió en fortaleza”, afirmó de entrada.

Además, Mina se refirió a su alegría cada vez que marca goles, con sus particulares y únicos bailes.

“Eso me sale, yo soy de Guachené, Cauca, cerca a Cali y allá el que no baile es porque no es de allá, nos hicieron bailando. Es la alegría que uno lleva por dentro, cuando uno está por acá lejos de su familia y hace un gol, siente esa emoción y uno empieza a moverse”, aseveró.

Por último, ante una jocosa pregunta de uno de los niños, sobre cuántas novia tiene, Yerry no pudo evitar la risa, pero le dijo que tiene a su esposa, con quien lleva desde hace mucho tiempo.

“Una, mi señora, llevo 8 años con ella, acá la tengo hasta en el celular, ella fue la que escogí y que estuvo en las buenas y las malas, no la dejo por nada”, finalizó.