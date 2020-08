Yerry Mina, de celebración: se cumplen dos años de su llegada el Everton, de Inglaterra

View this post on Instagram

Hoy hace dos años desde que llegué al Everton. Una ciudad y una afición que me ha acogido muy bien tanto a mí como a mi familia 💙 He vivido momentos muy buenos en el club, pero todavía quedan muchos más. Este equipo, por historia y tradición, merece estar arriba y lucharemos para que así sea ⚽💪🏾 Vamos por más, acompañado siempre por la gracia de Dios! 🙏🏾 #EvertonFC #YM13 Today it's been two years since I came to Everton. A city and a fandom that very well received me and my family 💙 I've had very good moments with the club, but many more still remain. This team, for historical and traditional reasons, deserves to be at the top and we will fight to do so ⚽💪🏾 We'll go for more, always accompanied by the grace of God! 🙏🏾 #EFC #UpTheToffees