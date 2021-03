Yerry Mina, 'en puntica de pies': sin ningún problema para reaparecer con Everton

Yerry Mina no 'cabe de la dicha', luego de superar la lesión que lo mantuvo alejado de las canchas. El defensor del Everton ya entrenó con normalidad y estará presente en el partido del próximo fin de semana.

Ancelotti le puso fecha de regreso a James Rodríguez: “Es mejor que resuelva sus problemas”

Así lo confirmó el entrenador italiano, Carlo Ancelotti : "Mina ha entrenado bien esta semana sin problemas, por lo que estará disponible frente al Burnley ".

Igualmente, en la redes sociales del club de Liverpool, el nacido en Guachené, Cauca, lució su inconfundible sonrisa, contento por volver a trabajar a la par del grupo.

¡Inaceptable! Enfrentamientos entre hinchas de Cali y América dejó una persona muerta

El defensor colombiano se lesionó en el mes de febrero, en juego frente al Manchester City y se perdió un total de cuatro partidos, incluido el derbi frente al Liverpool.

Publicidad

El que no estará presente en el partido frente al Burnley será James Rodríguez, quien no se ha "recuperado al 100%" y no será tenido en cuenta por el entrenador italiano.

Falcao García ya no sabe qué hacer con tantos elogios: convirtió el mejor gol de la fecha en Turquía

En información de otros jugadores de los 'toffees', el entrador italiano confirmó que el volante central Abdoulaye Doucouré tuvo una "pequeña fractura en el pie" y confirmó que será baja entre 8 y 10 semana. Sin duda, será una ausencia notable en el equipo de Liverpool.