“Yerry Mina es el que le va a ayudar a James Rodríguez en Everton, por su positivismo y alegría”

Gerardo Pelusso charló con GolCaracol.com sobre Yerry Mina, uno de sus pupilos en Santa Fe, pilar fundamental para la Copa Sudamericana, en 2015, y quien actualmente está en el Everton, compartiendo equipo junto a James Rodríguez.

El extécnico uruguayo, con paso exitoso por el fútbol colombiano, recordó varios momentos vividos con el defensor central, a quien considera como su hijo.

Además, Pelusso se animó a opinar de lo que será la sociedad Mina-James en el Everton de Inglaterra, tanto en la cancha como fuera de ella.

¿Qué tiene para decir de Yerry Mina?

“Como jugador no voy a descubrir nada, no voy a decir nada que la gente no sepa, como persona es mucho mejor aún. Yo tuve la suerte de conocer a sus padres, increíblemente cuando salimos campeones de la Sudamericana, que era una locura esa noche Bogotá, en el bus me tocó con la mamá, un encanto de persona, conocí al padre, al tío que es conocedor del proceso, al hermano; tiene una familia maravillosa. Nos hablamos siempre, cuando se juega partidos importantes me llama. Siempre he estado ahí. Yo siempre digo que es como si fuera de la familia, entre broma y una realidad es como el hijo negro que no tuve, lo quiero mucho, conozco su historia. Cuando ha tenido momentos duros, siempre estoy con él, de hecho con la mayoría de futbolistas de ese Santa Fe. Doy una voz de aliento y tengo un recuerdo con ellos”.

¿Qué consejos le ha dado?

“Siempre conversamos de todo, de lo bueno, lo malo, los momentos difíciles, pero algo jocoso, de anécdota que tengo con él, es que en el Mundial él iba a jugar el primer partido y tenía una molestia muscular, me llamó y me dijo que no sabía si decirle a Pékerman, yo le dije que tenía que decirle, porque es un Mundial, no podía jugar en inferioridad física, cuando te juegas el prestigio de toda tu carrera. Y así lo hizo y no jugó. En el segundo partido me llamó y me dijo “estoy bien mi profe, estoy diez puntos y me toca marcar a Lewandowski”. Yo le dije que lo agarrara y en la primera lo mueles, lo desapareces. Que cuando te mire y vea un negro de dos metros no se te acerca más, así le daba moral”.

¿Qué opina del difícil momento de Yerry Mina en el Barcelona?

“Jugó un gran Mundial, demostró lo que puede jugar. En el Barcelona no pudo brillar porque allá es de terror, allá los ha salvado Messi, Suárez, Neymar, imagínate, allá dejaron ir a Dani Alves para jugar con Semedo, no están entendiendo nada allá. Lamento por Yerry eso, pero no era lugar para él, hay lugares que no son, ya no se dio”.

¿Cómo lo ve en su proceso en el Everton?

“Allá ha sido más por lesiones. Preciso cuando está jugando bien, pero tiene un entrenador que comulga su forma de ser, su forma de pensar, Ancelotti es italiano, es otra cosa”.

¿La llegada de James Rodríguez al Everton ayudará a Yerry Mina?

“Le va a servir, nunca estuve en un vestuario inglés, con una cultura como esa, pero tener un compatriota, un amigo con tus mismas costumbres; eso ayuda muchísimo. Sabes, la llegada de James Rodríguez va a ayudar pero más que nada creo que Yerry va a ayudarlo a él, va a ser al revés porque James necesita jugar, tener continuidad, afirmarse. Ahí, se va a sentir bien por el carácter de Mina, porque él es muy especial, divertido, positivo, eso será bueno para James”.