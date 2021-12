"Yerry Mina es un buen defensa central y en Everton no hay quién lo pueda reemplazar"

Yerry Mina ha estado ausente durante los últimos seis juegos con Everton y su baja se ha sentido, ya que su equipo no ha logrado conseguir ni una sola victoria. De hecho, arrastran una racha de derrotas que los ubica cerca de las posiciones de descenso.

La razón por la que el colombiano no ha podido jugar, se debe a los problemas que tiene en uno de sus muslos. Eso sí, se espera que regrese pronto a las canchas y para ello está trabajando, ya que la vulnerabilidad en la defensa de los 'toffees' ha sido evidente.

Debido a esto, Steve McManaman, exjugador de grandes equipos como Liverpool, Manchester City o Real Madrid, comentó para 'Amazon Prime Video', que Everton tiene problemas de administración, y no ha sabido suplir la ausencia de jugadores importantes como Calvert-Lewin o Mina.

"Alguien, no sé quién es, ha gastado mucho dinero en Goodison Park. Los nuevos propietarios han entrado y gastado mucho. No se puede confiar en Dominic Calvert-Lewin cuando las cosas empiezan a ir mal o en Yerry Mina, que es un buen defensa central. Cuando mirabas al banco hoy, no había nada allí. Entonces, quién ha desperdiciado este dinero", comentó el exjugador de 49 años.

Con Yerry Mina en la cancha, Everton solo perdió un partido de la Premier League. Los 'toffees' vienen de caer, en condición de local, frente a Liverpool y, ahora, se preparan para jugar contra Arsenal, el próximo lunes, sobre las 3 de la tarde, hora colombiana.