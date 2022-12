Yerry Mina estará en el banco con el Everton, que recibe al Leicester, en la Premier League

El defensor colombiano regresó a la convocatoria de los ‘toffes’ tras haberse perdido los dos últimos juegos por una ruptura parcial en el músculo cuádruple izquierdo.

Yerry Mina será suplente este miércoles con el Everton, que recibe en su estadio al Leicester, a las 12:00 p.m. (hora colombiana) por la fecha 32 de la Premier League.

Publicidad

Mina volvió a la convocatoria tras perderse los dos últimos partidos de los ‘toffes’ frente al Norwich City y el Liverpool, debido a ruptura parcial en el musculo cuádruple izquierdo.

El técnico italiano Carlo Ancelotti a estado al tanto de la situación del defensor colombiano pues lo considera una pieza clave en la defensa.

Titulares Everton

🚨 TEAM NEWS! 🚨



2️⃣ changes

🔁 Gordon and Sigurdsson in for Davies and Bernard

🇨🇴 Mina on the bench



COYB! #EVELEI pic.twitter.com/JSmYXW3hY1 — Everton (@Everton) July 1, 2020



Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.