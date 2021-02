Yerry Mina: "Estoy esperando el diagnóstico, esperemos que no sea grave, pero sí hay una lesión"

Yerry Mina confirmó el pasado jueves que tiene una lesión en la pantorrilla de la pierna derecha y está a la espera de los exámenes médicos para conocer la incapacidad.

"En una jugada, no sé en qué momento, sentí un dolor en la pantorrilla y continué porque dije 'debe ser algún golpe o algo que ha pasado', pero pasando los minutos, sentía más dolor y más dolor y llamé al médico", empezó Mina, durante un Instagram live con 'Fiat'.

"Me tiré al campo y le dije que tenía mucho dolor, pero que quería continuar porque era un partido que no me quería perder, un partido grande. Todos los partidos son buenos, pero este marca la diferencia", agregó.

Cabe recordar que el defensor colombiano fue titular con Everton frente al Manchester City, el pasado miércoles, pero a los 18 minutos de haber iniciado el juego, dejó la cancha tras sentir una molestia física en la pierna derecha.

"Al ver que no podía ni caminar le dije que no podía y hoy (jueves) me fui a hacer los exámenes. Estoy esperando el diagnóstico del doctor, esperemos que no sea muy grave, pero sí hay algo, sí hay una lesión…", expresó.

Por último, el nacido en Guachené (Cauca) dijo que espera conocer el dictamen médico, para empezar lo antes posible la recuperación y a cortar los tiempos de su regreso.

"Estoy con dolor, cuando camino me duele. Pero estoy en recuperación, corriente, hielo, que es muy bueno. Esperando a que, si son 'tantas' semanas, disminuirlas", finalizó.

La situación de Yerry Mina prende las alarmas en la Selección Colombia, pues en un mes el equipo deberá enfrentar a sus pares de Brasil y Paraguay, en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 .

Reviva la entrevista completa de Yerry Mina