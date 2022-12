Yerry Mina: "Fue espectacular lo del Barcelona, pero hubo momentos muy duros"

El zaguero central de la Selección Colombia confesó en Bogotá que "no todo fue alegre como muchos piensan" al llegar al cuadro blaugrana procedente del Palmeiras, de Brasil, del que era figura.

Este jueves y en medio de una multitudinaria rueda de prensa organizada por dos reconocidas marcas de carros, Yerry Mina se confesó y con absoluta sinceridad habló de lo complicado que fue para él su proceso de adaptación al haber llegado a Barcelona, de España, en el mes de enero de 2018.

"No todo fue alegre como todos piensan. Fue espectacular por llegar a Barcelona, un sueño cumplido; pero también pasé por momentos duros", contó Mina ante los medios en la capital colombiana.

En medio de su proceso de adaptación y sin mayores oportunidades de ser titular con los catalanes, al defensa de la Selección Colonmbia le surgieron muchas dudas.

"Existieron momentos en los que todo se me venía abajo, a veces sentía que no me salía ni un pase, ni nada. Fueron momentos fuertes. Y hasta llegué a pensar cosas malas, cosas negativas. Sin embargo, le pedí consejos a mi familia, a Cuadrado", dijo Mina notablemente afectado y hasta nostálgico.

El futbolista que apareció en el Pasto, para luego confirmar su calidad en Santa Fe y dar el salto al fútbol internacional nunca había pasado por la circunstancia de ser suplente del suplente.

"Cuando no iba ni al banco fue duro, es difícil para uno mirar los partidos por televisión. Son momentos que, la verdad, no le deseo a ningún jugador. De ser el mejor zaguero del Palmeiras y que no se dieran las cosas era complicado", agregó el caucano.

Con ese panorama, la llegada al Mundial Rusia 2018 tampoco resultó color de rosa para Yerry Mina."Cuando llegué a la Selección Colombia y no fui titular, pues también me 'bajonié'. Pero ya después tuve motivación y sabía que todos íbamos a salir victoriosos", finalizó uno de los nuevos ídolos de la afición colombiana, tras sus buenas actuaciones en la Copa del Mundo y que se encuentra pendiente de definir su futuro.