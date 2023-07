Yerry Mina habló de sus lesiones: "Ha sido uno de los momentos más frustrantes que he tenido"

Yerry Mina se ha convertido en uno de los grandes talentos del fútbol colombiano, que ha tenido el privilegio de jugar en el fútbol de más alto nivel. Luego de su paso por el Barcelona, de España, y el Everton, de la Premier League, el oriundo de Guachené se encuentra como agente libre y a la espera de definir su futuro.

Aprovechando de las vacaciones, y que hasta el momento no tiene compromiso con ningún equipo, llegó al territorio colombiano, más en específico en Guatapé, donde estuvo revisando uno de sus proyectos empresariales que está realizando junto a Juan Guillermo Cuadrado.

Así las cosas, nuestro jefe de 'Caracol Sports' Ricardo Orrego estuvo presente en el evento y el central con pasado en Independiente Santa Fe le concedió una entrevista en exclusiva, en la que hablaron de varios temas de su pasado y presente.

En una de sus intervenciones, el zaguero de la Selección Colombia, reveló las sensaciones que tuvo en algunos difíciles momentos que vivió en el Everton, cuando estuvo inmerso en constantes lesiones. "Ha sido uno de los momentos más frustrantes que yo he tenido, hubo momentos en los que entrenaba y salía lesionado, pero por muy pequeñas cosas, de cinco días. Quiero agradecerle a mi esposa que siempre me apoyó, a Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma eran los únicos que se mantenían llamándome cada dos días para saber cómo estaba, entonces yo vivo enamorado de ellos", comentó Mina González.

Asimismo, habló de la mentalidad que tiene para su fututo, "yo tengo claro que a donde vaya es con todo, que no le quepa la menor duda a nadie. Soy una persona afuera y otra cuando entro en la cancha y los entrenamientos, porque yo le aprendí a Cuadrado que como entreno así mismo juego. Y yo entreno como si fuese el último partido porque yo no sé qué va a pasar mañana":

Por otro lado, aprovechó para referirse a Carlo Ancelotti, quien dirigirá a la Selección de Brasil, a partir de junio de 2024, "el míster por decirlo así es un 'perro viejo', él sabe conquistar a los jugadores y sabe tenerlos a todos contentos".

Y Yerry Mina agregó que "tengo una anécdota con él, cuando estaba en el Everton yo venía jugando bien, tenía seis partidos consecutivos, yo iba al gimnasio antes y después, y un día me coge en el gimnasio y me dice 'mucha agua mata a la planta, vete a casa'. Entonces yo empecé a hacer lo que él me decía. Es una gran persona, un entrenador que sabe mucho, que tiene mis respetos y que obviamente sabe como manejar estos equipos".