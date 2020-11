Yerry Mina: “James Rodríguez es un crack, dudaron de su calidad, pero demostró que es top

Yerry Mina se consolidó y encontró su lugar en el Everton , de Inglaterra, donde goza de confianza y ahora con más apoyo tras la llegada de James Rodríguez .

En una entrevista con el diario ‘AS’, de España, el zaguero central se refirió a muchos temas, entre esos de su presente, la Selección Colombia y más.

*James Rodríguez y su actualidad en Everton

“Es un crack. Muchos dudaron de su calidad, pero ha demostrado que es top. Se entrena bien, come bien, está todo el día pensando en cosas que le hagan mejorar. En un día con él te das cuenta que es un profesional de 10. He aprendido muchas cosas de él y quiero seguir aprendiendo, dentro y fuera de la cancha. Es mi panita, siempre estamos juntos y aprovecho para observar y aprender”.

*La calidad de James

“Tiene la ventaja de que antes de recibir el balón ya sabe dónde tiene que jugarlo y eso nos da una agilidad enorme en los ataques. Nos ha unido más en cuanto a la velocidad para la transición. Además, siempre quiere ganar y eso también es aportar al carácter del equipo”.

*Selección Colombia

“Las eliminatorias son muy lindas. Son selecciones top y para mí es un sentimiento especial el que tengo cuando me pongo nuestra camiseta. Trato de disfrutarlo al máximo. Vamos a ir partido a partido. Tenemos cuatro puntos y vienen dos partidos difíciles contra Uruguay y Ecuador, no van a ser fáciles. Tienen jugadores de calidad. No podemos confiarnos. Estoy muy feliz de jugar en esta generación del fútbol colombiano. Hay un grupo de personas fantástico, que se muestra humilde, hay sencillez y es admirable”.

*Su actualidad y la importancia de Carlo Ancelotti

“Carlo es top. Te da la confianza. Cuando tienes un error, no te juzga ni te señala, te dice: "Tranquilo, todo está bien". Él te toca en el hombro y te dice: "No te preocupes, en el fútbol cualquier cosa puede pasar". Eso marca la diferencia, el cómo deposita la confianza en ti. Yo eso lo aprecio mucho. En otros equipos no es así. Él te viene a hablar, se ríe contigo como uno más. Es muy importante esa manera especial que tiene de mantener el liderazgo”.