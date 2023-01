Yerry Mina jugó los 90 minutos en la derrota 2-0 del Everton frente al West Ham United

Este sábado, volvieron las acciones en la liga inglesa, en una jornada oscura para el Everton. Los 'toffees' jugaron de visita contra el West Ham United y se llevaron una derrota por marcador de 2-0. Nada pudo hacer el colombiano Yerry Mina para evitar la caída de su equipo, tras jugar todo el encuentro.

Ajeno al éxito de la victoria desde octubre del año pasado, el Everton sumó su novena derrota en sus últimos once partidos de la Premier League.

El técnico del Everton no aprovechó una oportunidad de oro para dar un golpe encima de la mesa y acabar con las críticas y con los rumores que no le auguran un buen futuro en el banquillo de su equipo. Se la jugaba ante un rival directo por evitar el descenso y fue derrotado con justicia para terminar la jornada en la última plaza.

El culpable del nuevo golpe que sufrió el Everton fue Bowen, que con un par de remates al final de la primera parte sentenció el destino de su rival. Ambos, desde dentro del área, llegaron gracias a la asociación con Michail Antonio, que se convirtió un asistente de lujo para el jugador que se llevó casi todos los focos del partido.

Los aciertos de Bowen al filo del descanso fueron una losa muy grande para un equipo deprimido como el Everton, que aunque intentó reaccionar en el segundo acto, no consiguió rédito alguno.

Incluso pudo terminar el encuentro con otro gol en contra, pero Emerson estrelló contra el larguero una clara ocasión que habría ahondado más en la herida de los hombres de Lampard, uno de los mayores damnificados de la derrota de su equipo.

Si bien Frank Lampard le dio la confianza al defensa cafetero para arrancar desde el pitazo inicial, Mina no pudo hacer mucho en una linea de tres defensiva que no se vio tan mal, pero que sí se vio afectada por un flojo respaldo en la zona de volantes del costado izquierdo.

Esta derrota deja al Everton en la casilla 19 con 15 unidades, mientras que West Ham United escaló hasta la décimo quinta posición con 18 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar el Everton?

El próximo sábado 4 de febrero, los 'toffees' recibirán en casa al líder de la liga inglesa: Arsenal. El equipo del colombiano no puede ceder más terreno y a partir de las 7:30 a.m. (hora colombiana) deberá dar lo mejor de sí para no defraudar a una afición que no aguanta una derrota más.