Yerry Mina sigue ausente de los partidos de Fiorentina: esto fue lo que pasó con el zaguero

Fiorentina se dispone para enfrentar al Cagliari por la séptima jornada de la Serie A de Italia. Para este encuentro, el colombiano Yerry Mina no fue convocado debido a que se viene recuperando, luego de una lesión que lo mantiene fuera de los terrenos de juego.

De hecho, hace algunas semanas la ACF Fiorentina ha emitido un comunicado oficial en relación a la lesión sufrida por el defensor Yerry Mina durante el partido entre Chile y Colombia. El club de Florencia ha proporcionado detalles sobre la naturaleza de la dolencia y el estado actual del jugador en términos de su proceso de rehabilitación.

Durante el mencionado encuentro entre Chile y Colombia, Yerry Mina experimentó una lesión en el muslo izquierdo. Posteriormente, el jugador regresó a Italia y se sometió de inmediato a pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión. Los resultados de estas evaluaciones revelaron que Mina presenta una lesión de entre primer y segundo grado en la unión miotendinosa del músculo recto femoral de su muslo izquierdo.

"La ACF Fiorentina informa que el jugador Yerry Mina fue sometido a pruebas instrumentales tras la lesión sufrida durante el partido Chile-Colombia. Las pruebas realizadas evidenciaron una lesión entre el primer y segundo grado de la unión miotendinosa del músculo recto femoral del muslo izquierdo. El jugador ha iniciado el proceso de rehabilitación y será reevaluado a lo largo de las próximas semanas." indicó en su momento el comunicado del club italiano.

Publicidad

Esta lesión sigue llenando de preocupaciones al jugador y al club, dado que lo mantiene privado de disputar minutos, una vez más. La Fiorentina ha verificado que Yerry Mina ha iniciado el proceso de rehabilitación con el objetivo de recuperarse de esta lesión. No obstante, aún no se ha establecido un calendario preciso para su retorno a los terrenos de juego. Es importante destacar que Mina no ha tenido participación en la presente temporada y todavía no ha hecho su debut con el equipo 'Viola'.

Estos son los convocados por la Fiorentina para enfrentar a Cagliari