Yerry Mina podría salir de la Fiorentina: el central suma pretendientes en varios países de Europa

Yerry Mina llegó esta temporada a la Fiorentina. El zaguero colombiano, luego de una larga aventura en Inglaterra con el Everton, decidió cambiar de aires y jugar en el fútbol italiano.

Sin embargo, las constantes lesiones han hecho que sus actuaciones estén contadas y su rendimiento con la 'viola' no ha sido el más destacado , también debido a la falta de minutos, ya que, para el entrenador Vincezo Italiano, no es muy considerado para entrar en el once inicial.

Bajo este panorama, ya hay varios equipos que estarían tras el rastro de Yerry Mina y próximamente buscarían hacerse con sus servicios. Según información entregada por el periodista Cesar Luis Merlo, especializado en el mundo del mercado de fichajes, dos clubes de España, uno de Italia y varios de Turquía estarían al pendiente de los movimientos del oriundo de Guachené, Antioquia.

Basado en lo comunicado por el argentino, el Hellas Verona estaría con los 'ojos puestos' en él y podría estar entablando negociaciones de cara a hacerse con los servicios del jugador.

Publicidad

Por otro lado, en un posible regreso a España, Cádiz y Alavés serían dos fuertes candidatos a 'pelearse' por hacerse con el futbolista, mientras que en tierras turcas, habrían varios pretendientes.

"Yerry Mina podría salir de la Fiorentina en este mercado: Verona, Cádiz, Alavés y algunos clubes turcos han puesto sus ojos en él", fue lo que comunicó Merlo.

Yerry Mina sigue sumando con la Fiorentina en la Serie A. Gabriele Maltinti/Getty Images

Por otro lado, asegura el propio periodista que, en caso de que la oferta satisfaga de gran manera las expectativas del club, estarían dispuestos a dejarlo ir a una nueva institución.

Publicidad

"Si la propuesta es buena, el equipo italiano está dispuesto a desprenderse de él", dejó en claro César Luis Merlo.

Por el momento, no ha habido ninguna oferta de manera oficial y Yerry Mina sigue concentrado en los próximos encuentros que tendrá que enfrentar con la Fiorentina.

¿Cómo le ha ido a Yerry Mina en la Fiorentina?

Yerry Mina presentado como nuevo jugador de Fiorentina - Foto: Fiorentina Oficial

El central colombiano no ha podido tener la regularidad esperada en la 'viola'. Mina no pudo disputar minutos con la camiseta púrpura debido a una fuerte lesión que lo acompañó durante varios meses.

Publicidad

De hecho, su fichaje fue anunciado el 5 de agosto de 2023 y tuvo que esperar tres meses a que se diera su debut. El defensor entró a sumar sus primeros minutos contra la Juventus el 5 de noviembre , partido en el que terminó jugando como mediocampista de primera línea, en búsqueda de apoyar tanto a la línea media, como a la defensiva convirtiéndose en un quinto defensor cuando la situación lo ameritaba.

Por el momento, Yerry Mina ha disputado siete partidos, logrando una asistencia.