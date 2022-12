Yerry Mina: “Pude cumplir el sueño de vestir de azulgrana en el Camp Nou y sentir el cariño de la afición”

El zaguero colombiano escribió el sentido mensaje en sus redes sociales este jueves, tras oficializarse su salida del elenco español rumbo al Everton, de Inglaterra.

Yerry Mina se despidió del Barcelona y su afición con un bonito mensaje en donde habló de su sueño con el onceno azulgrana, el Camp Nou, los hinchas y un posible regreso.

“Toca despedirme. Han sido solo ocho meses aquí, pero un club como el Barça, uno de los más grandes del mundo, y Barcelona, una ciudad maravillosa, te marcan para siempre. Más allá de haber jugado poco, aquí he podido seguir aprendiendo rodeado de los mejores. Atrás dejo un grupo humano fantástico, que me acogió con los brazos abiertos desde el primer día y me ayudó a mi adaptación. Compañeros, cuerpo técnico, presidente, directiva, secretaría técnica, empleados del club... todos estuvieron siempre pendientes de mí. Pude cumplir el sueño de vestir de azulgrana en el Camp Nou y sentir el cariño de la afición, tanto dentro como fuera del campo. Ahora me toca emprender un nuevo camino y quién sabe si algún día nos volveremos a reencontrar.

A mi familia y demás compañeros les dire que:

Força Barça gràcies per tot. (Fuerza Barcelona, gracias por todo)

DÉU US BENEEIXI. (Dios los bendiga)”

El mensaje que fue publicado por la cuenta de Instagram del jugador tuvo rápidamente miles de likes y comentarios.

