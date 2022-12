Yerry Mina: "Quiero triunfar aquí, no pasa por mi cabeza salir de Barcelona"

Pese a estar con la Selección Colombia preparando ya lo que será el Mundial Rusia 2018, el zaguero nacido en Guachené no para de ser centro de atención en los medios catalanes.

Yerry Mina sigue apareciendo en la prensa de la ciudad de Barcelona. Aunque desde hace un par de días llegó a Bogotá para unirse a la concentración de la Selección Colombia, desde territorio español el caucano ocupa espacios en los diarios.

Publicidad

En ese sentido, este jueves Mina es protagonista en el 'Mundo Deportivo' debido a una amplia entrevista que concedió y en la que dejó en claro que no tiene en mente abandonar el Barcelona.

Arma tu Selección Colombia, elige el listado de los 23 para Rusia 2018

Acá los aspectos más significativos de lo que dijo Yerry Mina, figura del seleccionado colombiano.

"Salir del Barça no es algo que pase por mi cabeza, ni pasará. Quiero triunfar aquí, aprendiendo cada día de mis compañeros y mejorando. No es fácil porque el Barça es el mejor equipo del mundo".

Publicidad

"Ha sido un poco difícil. Sabemos que el fútbol en Suramérica es más lento y acá todo es más rápido, más dinámico, pero poco a poco he venido trabajando fuerte para adaptarme lo más rápido".

Lea también: James Rodríguez recibió una gran sorpresa a pocas horas de unirse a la Selección Colombia

Publicidad

"Por ahí me afectan las críticas. Es complicado porque uno lo quiere dar todo, quiere estar siempre bien y hay veces que no te salen las cosas y cometes fallos por querer dar más".

"Barcelona es más de lo que me imaginaba, es lo mejor que me ha podido pasar y lo estoy disfrutando al máximo. Estoy feliz aquí y por mi cabeza no pasa irme de aquí. Quiero hacer historia".

"Es gratificante recibir mensajes de apoyo cuando uno va por la calle, la gente impresiona. Ya me quedé impresionado con el recibimiento que tuve el día de mi presentación".