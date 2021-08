Yerry Mina recordó su paso por Santa Fe: "Jugar ahí fue algo muy bonito, el equipo me puso 'nítido'"

James Rodríguez y Yerry Mina participaron en una charla en el canal de Twitch del mediocampista ofensivo. Se vio un 'ping pong' de preguntas y respuestas por parte y parte.

Cuando le llegó el turno de responder al defensor central, recordó su paso por Independiente Santa Fe, equipo donde ganó trofeos importantes y dejó huella en el club.

"Llegar a Santa Fe fue para mi algo.. uff.. estaban muchos jugadores de calidad, a mi me ayudó a crecer mucho y después me fui afianzando más y me fui colocando más 'nítido'" , expresó.

Y añadió: "Santa Fe fue algo muy 'bacano' porque ganamos copas, Copa Sudamericana, Liga y de ahí pasamos a Palmeiras, me encontré con un buen equipo, estaban muchos jugadores de mucha experiencia. siempre que voy me tratan muy bien".

Los jugadores 'cafeteros' se divirtieron, pasaron un rato amable y salieron de la monotonía que viven en territorio inglés, donde entrenan bajo las órdenes del entrenador Rafael Benítez.

