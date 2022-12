Yerry Mina se ‘despachó’ en elogios para el técnico del Everton: “Siempre mostró que creía en mí”

El zaguero central colombiano no dudó en agradecer el apoyo que ha tenido por parte de Marco Silva, quien en la presente temporada lo ha tenido como pieza clave en la defensa del equipo ‘Toffee’, en Inglaterra.

Yerry Mina ha vivido momentos duros en Inglaterra, ya que las constantes lesiones lo han alejado en varias oportunidades de la cancha. Sin embargo, actualmente goza de buen presente y está siendo titular en el Everton.

Pero ese protagonismo el oriundo de Guachené se lo atribuye a Marco Silva, técnico del equipo ‘Toffee’, quien en la actual temporada lo ha tenido en cuenta para el onceno inicialista.

"Realmente quiero agradecer al entrenador por la creencia que ha demostrado en mí", dijo Mina en una entrevista para ‘Everton TV’.

Además, el defensor central señaló que “la temporada pasada fue realmente difícil, la adaptación, la barrera del idioma, muchas cosas y algunas lesiones también, pero Marco Silva siempre me hablaba y me mostraba que creía en mí. Eso me mantuvo fuerte”.

Yerry Mina acumula ocho partidos disputados en la actual temporada, entre duelos de la Premier League y de la Copa de la Liga, sumando 720 minutos disputados.

Por otra parte, el colombiano habló del apoyo que ha tenido por parte de la hinchada del Everton: "Los fanáticos han estado conmigo y me han ayudado a ser más fuerte. Tengo muchas ganas, me levanto todos los días con ganas de hacer las cosas lo mejor que puedo", agregó.

