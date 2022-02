Yerry Mina se perdería lo que queda de la temporada: esto dijo un médico inglés sobre su lesión

Con su gol en la victoria 4-1 contra Brentford, por FA Cup, el defensor colombiano Yerry Mina dejó buenas sensaciones al técnico Frank Lampard, que debutó en ese partido. Sin embargo, en el siguiente encuentro, el 8 de febrero contra Newcastle, el zaguero salió lesionado y tendría un periodo bastante prolongado de recuperación.

"Mina tiene una desafortunada lesión que probablemente estará entre ocho y diez semanas por fuera. Es una lesión fuerte alrededor de su cuadriceps. Es decepcionante para todos. En la semana que he estado aquí me he dado cuenta de que es un gran líder en el grupo y uno de los mejores jugadores para nosotros, obviamente, así que es una gran baja", afirmó Lampard tras el compromiso contra las 'urracas'.

Pese a las declaraciones del DT, el médico Ben Dinnery afirmó que su lesión es más delicada de lo pensado: "Dada esa línea de tiempo, estamos viendo un alto grado dos. Probablemente sea el recto femoral, el gran músculo en la cara anterior de ese muslo. Estamos hablando de un daño importante en la fibra. Idealmente, lo tratarán de forma conservadora. Pero no se puede descartar la cirugía en este momento. Se reunirá con un especialista para descartarlo, pero no hay garantías".

"Tratar de mantenerlo en forma ha sido lo difícil en las últimas temporadas. Hay muchos problemas musculares en curso que lo han obstaculizado", complementó Dinnery, en entrevista con 'Football Insider'.

Así las cosas, Yerry estaría al 100% físicamente hasta después del mes de mayo, y su participación en la doble fecha de Eliminatorias con la Selección Colombia, así como el resto de la temporada con los 'toffees', estría descartada.

Las lesiones han lastrado la temporada de Mina en el Everton y apenas ha podido disputar diez encuentros en la Premier League y uno en la FA Cup. Esto no ha ayudado a la situación del Everton, que solo ha ganado dos de los últimos 16 partidos en liga y que se sitúa muy cerca del descenso.