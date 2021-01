Yerry Mina, ‘sin pelos en la lengua’: habló de su paso por Barcelona, el Mundial y James Rodríguez

Yerry Mina ha tenido una relevante carrera como futbolista profesional, hasta la fecha, pasando por grandes clubes de Brasil, España y ahora en Inglaterra. A todo esto se refirió en una extensa entrevista.

Yerry Mina: "En mis inicios no fue fácil, iba caminando a los entrenamientos y echaba dedo"

En un diálogo con ‘TalkSport’, el oriundo de Guachené habló de todo: su paso por el Barcelona , su llegada al Everton, el exitoso Mundial Rusia 2018 y obviamente de su gran amigo, James Rodríguez .

Mina se confesó y se refirió a todos estos temas sin guardarse ni un detalle, en especial, de la falta de minutos en el club catalán.

Acá las respuestas de Yerry Mina:

*Paso por el Barcelona

“Fue un gran momento, hacer historia como el primer colombiano en jugar en el Barcelona. El fútbol, ​​como la vida, te da muchos altibajos. Fue un gran éxito cuando fiché por el Barcelona. Pero por una razón u otra, las cosas no salieron bien. No obtuve el tiempo de juego que necesitaba. Tu fe te ayuda en esos momentos difíciles. Lamenté mucho no haber tenido la oportunidad de demostrar mi valía y jugar con tanta frecuencia. Así que busca formas de nunca rendirse, de perseverar, de entrenar duro y de esforzarse. A veces no hay una explicación clara de por qué las cosas no funcionan, simplemente no funcionan. Pero llegas a un punto en el que quieres jugar con regularidad y buscas una salida. Afortunadamente, el Everton me dio la oportunidad de hacerlo y ahora estoy realmente concentrado y positivo".

Su recuerdo del Mundial Rusia 2018

"Fue un gran torneo para mí. Ese espíritu de nunca rendirse realmente se hizo efectivo en ese torneo, no comencé el primer juego, pero de una manera u otra fue algo que me impulsó y me inspiró aún más para mostrar mi fuerza interior. Así que cuando participé en el segundo juego y en el resto del torneo, tuve la oportunidad de demostrar mi valía. Fue un partido muy emotivo contra Inglaterra. Creo que demostramos en ese torneo, y en ese juego, que teníamos jugadores que podían marcar la diferencia. Jugadores como Cuadrado y otros, era una gran plantilla.

*Llegada al Everton

“Llegué al Everton y no sabía nada de inglés, pero mi agente me enseñó una frase para decirle a Jordan, quizá para arreglar las cosas cuando nos conocimos. Era: 'Ey Jordan, ¡estamos juntos ahora!' Así que fue un pequeño momento agradable cuando conocí a Jordan, luego del gol que le marqué en el Mundial, él lo reconoció".

*Compartir con James en el Everton

"Es fantástico que James esté aquí con nosotros en este momento. Lo conocí antes y ahora se ha convertido en un hermano para mí, tanto dentro como fuera del campo, personalmente y con mi juego. Es un tipo superior, superior".