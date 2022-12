Yerry Mina también es seguido por Borussia Dortmund, según su representante

La novela relacionada con el futuro del defensor central del Palmeiras y de la Selección Colombia no para. El interés del Barcelona sigue y hay versiones encontradas desde territorio español.

Mina se convirtió en tema diario en la prensa catalana. Mientras que el diario 'Mundo Deportivo' dio por confirmado el traspaso del colombiano al Barcelona en la noche del lunes; este martes 'Sport' salió con nuevas revelaciones.

Según 'Sport' y citando a Yair Mina, empresario y tío del futbolista, el tema no se ha firmado aún y Palmeiras tendría que dar el sí para que el zaguero de la Selección Colombia se vaya a España en enero de 2018.

“Todavía no se ha producido ningún contacto del Barcelona con Palmeiras para incorporar al jugador en enero. Hasta la fecha, la situación con el Barça no se define y por lo tanto es jugador de Palmeiras, no hay ningún indicio que diga lo contrario", dijo Yair Mina.

Pero eso no fue todo. El tío de Yerry también aclaró que han recibido llamadas de otros clubes europeos de importancia.

“El chico tiene mercado. He hablado con Borussia y sería un club interesante", finalizó el representante.