Yerry Mina volvió a ser titular, pero no todo fue felicidad: salió lesionado y Everton fue eliminado Yerry Mina volvió a ser titular, pero no todo fue felicidad: salió lesionado y Everton quedó eliminado. El defensor colombiano tuvo que ser sustituido para el segundo tiempo, aunque el equipo inglés no ha informado la gravedad de la lesión.