Yerry Mina y la 'espinita' con el Deportivo Cali: "Me dejaron por allá tirado"

El defensor colombiano Yerry Mina habló este martes en una transmisión con James Rodríguez en la plataforma 'Twitch' y entre las declaraciones que entregó se refirió al Deportivo Cali, club en el que se fue a probar cuando se inició en el fútbol.

"Yo era hincha del Deportivo Cali. Cuando estaba pequeño me probé allá y ni siquiera me vieron, me dejaron por allá tirado... Después me entrené en el América de Cali y sí me dejaron, pero por los pasajes deje de ir", reveló el zaguero habitual de la Selección Colombia.

Entre tanto, el defensor se refirió en dónde le gustaría retirarse y cuál ha sido el delantero que más trabajo le ha costado enfrentarlo. "Me gustaría estar un tiempo en Estados Unidos, pero me gustaría retirarme en Colombia, aún no tengo claro el equipo".

"El delantero más difícil que he marcado es Harry Kane y Jamie Vardy. Son jugadores que así uno les pegue y les de, están acostumbrados a eso, no se quejan", agregó el oriundo de Guachené, Cauca.

Finalmente, Mina expresó sobre cuál era el sueño como jugador y sus dos mayores ídolos en el fútbol. "Siempre soñé jugar con el Barcelona y ese sueño ya lo cumplí. Mi ídolo de pequeño era Ronaldinho, él divertía a la gente. En mi posición me gustaba mucho Yaya Touré, porque en mis inicios era volante de primera línea".