Yerry Mina ya piensa en la próxima temporada fuera del Everton: su entorno confirmó ofertas por él

La etapa de Yerry Mina en el Everton estaría entrando a su fin, luego de varias lesiones que han opacado su nivel deportivo y le sacaron ese lugar importante que tenía dentro del onceno titular de los ‘toffees’, conjunto que ya ha confirmado públicamente el interés, además, de otros clubes para hacerse con sus servicios de cara a la siguiente temporada.

Según declaró un asociado del ‘cafetero’ para el reconocido diario británico ‘The Athletic’, el defensor colombiano no continuará en el conjunto inglés, por lo que saldrá libre de los ‘toffees’ a partir del 1 de julio, fecha en la que inicia el nuevo mercado de fichajes, siendo Mina dueño de sus propios derechos para negociar con cualquier equipo su pase.

“Tengo entendido que su paso por el club terminará después de cinco años. No creo que haya razones específicas para eso más que el final de un contrato y la finalización de un ciclo”, señaló el socio del jugador, que según informó el portal, habló bajo condición de anonimato para proteger sus relaciones.

“La situación es muy abierta, como lo es para la mayoría de los jugadores que quedan libres al final de la temporada. Hemos recibido interés de algunos equipos, pero, de momento, no hemos querido adelantarnos a los acontecimientos. Ahora es importante concentrarse en ayudar al Everton a mantenerse en pie. Termina contrato con el club, por lo que esta es su última temporada y espera terminarla con el Everton aún en la Premier League”, citó el agente.

Además de eso, el asociado se refirió acerca del presente deportivo del defensor central en el equipo, donde no ha sumado minutos en los últimos partidos y ha visto empañado su nivel por las diferentes lesiones que lo han aquejado recientemente con alta constancia

“Es obvio que la situación de Yerry no es ideal. Está claro que no se puede considerar una buena temporada, pero sabemos que es un futbolista importante y de altísimo nivel. Nunca entro en decisiones técnicas, pero, si tengo que comentar, creo que hay dos factores importantes; una es el cambio de entrenador y consecuente estilo de juego y la otra es que no es fácil tomar decisiones cuando se lucha por salir de la zona de peligro”, dijo de manera contundente en el asociado, quien también mostró su extrañés sobre el papel del ‘cafetero’ con Sean Mark Dyche: “Lo que sorprende un poco es que es el único jugador que no ha jugado minutos con el nuevo técnico”.

“Yerry sigue motivado, esperando su momento. Está claro que no es fácil cuando no juega y quiere ayudar al equipo. Pero entrena a diario y muchas veces con sesiones dobles, siempre en coordinación con el club. Los problemas que ha tenido con las lesiones no son ningún secreto y, ahora que lleva varios meses en perfecto estado, quiere seguir manteniendo su condición, quiere estar preparado para cuando lo llame el entrenador. Quiere luchar hasta el final para ayudar al equipo a salvarse”, concluyó el socio, en charla con 'The Athletic'.