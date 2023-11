Yerson Candelo: "Jugar en Ecuador es exigente, una liga en evolución, no es para nada fácil"

Yerson Candelo llegó a mitad de año de 2023 a Aucas, de Ecuador, pero rápidamente por su velocidad, desequilibrio y experiencia se ganó un lugar en la titular del cuadro dirigido por el también colombiano Santiago ‘Sachi’ Escobar.

El oriundo de Cali atendió a Gol Caracol desde Quito y se refirió a lo exigente que es la liga del vecino país, contó sus sensaciones en estos meses y mucho más.

Además, Yerson Candelo recordó sus inicios en el fútbol, el camino que ha hecho a nivel local e internacional para hacerse un nombre. Por supuesto, el jugador, de 31 años, expresó felicidad al referirse a su paso por la Selección Colombia, compartiendo con varias figuras de nuestro país.

¿Cómo se siente en Aucas?

“Bueno, tú lo has dicho, es una liga demasiado exigente, que está en una evolución muy importante a nivel de Sudamérica y a nivel mundial también. Yo creo que gracias a las bases que traigo de muchos años y el gran grupo con el que me encontré, el cuerpo técnico encabezado del 'profe' Sachi Escobar, con el que ya habíamos interactuado en algún momento, yo creo que esto facilitó todo para que me acoplara rápido al fútbol, a la liga, al grupo de compañeros. Bueno, ha sido muy positivo el paso por la liga. Y espero terminar de la mejor manera el torneo y ya esperar que se viene”

¿Qué fue lo que más lo animó de ir a Aucas?

“Bueno, indudablemente creo que el proyecto que me presentaron es sólido, ambicioso, un proyecto ganador y con muy buenas bases, encabezado de la intención y de siempre el deseo que me mostró el cuerpo técnico encabezado del profe Sachi y de su dueño del club, como es Danny Walker. También hicieron muchos esfuerzos y alinearon todo para que se diera mi llegada aquí a Ecuador y al equipo de Aucas, que es el actual campeón del fútbol ecuatoriano. Y bueno, creo que hasta ahora ha sido demasiado positivo el paso por aquí. Esperamos, como te digo, vuelvo y reitero, finalizar de la mejor manera y ya ver qué viene a futuro”.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Aucas?

“Solo vine a cinco meses, el contrato finaliza ahora en diciembre. Y por eso menciono que esperar que nos depara el futuro y ya mirar qué decisión se toma bajo muchas circunstancias que tienen que encajar”.

¿Qué nos puede contar de sus inicios en el fútbol, fue duro?

“Bueno, soy nacido en Cali, pero me crié en un corregimiento del municipio de Candelaria que se llama Villa Gorgona. Ahí inicié mi carrera como en el fútbol amateur en el club Aston Villa, encabezado de José Luis Trujillo. Fue la persona que me brindó ese apoyo, esa confianza, que me acompañó en un proyecto que él mismo organizó para mí. Luego se dio la posibilidad de empezar a interactuar en la Selección Valle, en la cual estuve en cuatro años seguidos. Creo que eso fue un punto demasiado importante para poder nivelarme con los jugadores de clubes profesionales como América, Cali, Boca, Sarmiento, que eran instituciones en ese momento demasiado grandes y sólidas. Se dio la posibilidad de ir al Deportivo Cali, la institución que siempre había soñado jugar, que siempre había querido debutar y se emprende el camino encabezado del 'profe' Jorge Cruz, que fue quien me dio la posibilidad de empezar a trabajar. Allí en el Cali jugué del 2010 al 2015, en donde ganamos la Copa, la Liga y la Superliga”.

Yerson Candelo con el Deportivo Cali - Foto: Colprensa

¿Y luego cómo fue ese salto al exterior y el regreso al fútbol colombiano?

“En esos cinco años, luego tuve la posibilidad de ir a México, al Querétaro de México, equipo donde jugaba Ronaldinho. Lastimosamente no pudimos compartir camiseta en ese tiempo. Fue un momento muy positivo en Querétaro porque pudimos ganar también la Copa MX y la Supercopa MX, en donde se desarrolló un muy buen fútbol, un muy buen trabajo. Y después de esos tres años en México, regreso al país a Atlético Nacional, un club donde viví cosas demasiado lindas, en donde pude vestir por cinco años esa camiseta y que me permitió disfrutar de muchas cosas bonitas, en la cual dejé muchos amigos y se consiguieron cosas muy importantes”.

¿Qué nos puede decir de sus llamados a Selección Colombia?

“Es el punto más alto que un jugador puede llegar, creo que uno siempre está trabajando en el club, pero está mirando de reojo esa lista de Selección que siempre sale y la convocatoria como tal. Y siempre uno tiene la ilusión de retornar a esa lista. A ese lugar. Creo que se trabaja día a día para dar lo mejor en el club, pero mirando siempre de reojo la Selección”.

¿Qué tal compartir con Falcao García y Juan Cuadrado?

“Bueno, demasiado enriquecedor. Son personas demasiado íntegras, tanto en lo futbolístico como en lo personal y son jugadores que ya te muestran un camino, te dan una pauta y realmente es un orgullo es un honor poder decir que se ha compartido con este tipo de personas, de jugadores que son reconocidos a nivel mundial. Bueno, realmente vuelvo y reitero, la ilusión siempre es compartir con este tipo de jugadores que te llevan a un segundo plano y hacen que el nivel de uno siempre trascienda”.

¿Qué objetivos tiene a corto, mediano y largo plazo?

“Tú lo dijiste primero es terminar de buena manera la temporada, una temporada demasiado positiva en la cual hasta el momento he jugado el 100% de los minutos, en donde he tenido un rendimiento bastante positivo junto con el equipo porque creo que este equipo es muy sólido. A mediano plazo es poder elegir muy bien el nuevo equipo que vaya a integrar o el continuar en este proyecto que iniciamos. Ya a largo plazo tener la estabilidad y el rendimiento para precisamente poder ir a la Selección Colombia y bueno yo creo que la mira siempre está en trascender los equipos de Estados Unidos, Europa, Arabia, yo creo que siempre está esa ilusión y todavía podemos llegar a ese nivel”.

Yerson Candelo con Aucas de Ecuador - Foto: Aucas Oficial